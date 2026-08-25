Володимир Кириченко

Збірні Сербії, Азербайджану, Франції і Італії вийшли до 1/16 фіналу жіночого чемпіонату Європи з волейболу.

Ці команди здобули на груповому етапі по 3 перемоги в 3 матчах. На рахунку Сербії, Франції та Італії по 9 очок, у Азербайджану – 8.

До плей-оф чемпіонату Європи виходять по чотири збірні з кожної групи. Матчі 1/16 фіналу пройдуть з 30 серпня по 1 вересня.

Нагадаємо, що збірна Сербії виступає в одній групі з Україною. Українки наразі посідають 4-те місце в групі з 1 перемогою в 3 матчах.

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