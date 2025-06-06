Збірна України обіграла Португалію у Золотій Євролізі
Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Анна Артишук
близько 18 годин тому
Фото: СEV
Жіноча збірна України з волейболу здобула третю поспіль перемогу на груповому етапі Золотої Євроліги.
Синьо-жовті обіграли національну команду Португалії – 3:1.
Найрезультативнішою гравчинею матчу стала діагональна Анна Артишук, яка набрала – 20 очок.
Золота Євроліга. 3-й тур
Україна – Португалія 3:1 (25:13, 25:20, 23:25, 25:18)
Наступний матч українки проведуть 7 червня проти збірної Словенії.