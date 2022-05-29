Збірна України виграла четвертий поспіль матч в Золотій Євролізі

За іграми українців стежте на телеканалі XSPORT

Чоловіча збірна України з волейболу вдруге переграла національну команду Іспанії в рамках Золотої Євроліги-2022.



Українці «всуху» переграли суперників, завоювавши четверту поспіль перемогу в груповому етапі турніру. Найкращим бомбардиром матчу став капітан збірної України Олег Плотницький, яки заробив 16 очок – 2 ейси, 3 блоки та 11 пунктів в атаці.

Золота Євроліга. Група B

Іспанія – Україна 0:3 (21:25, 19:25, 15:25)

Турнірна таблиця:

Для дострокового виходу в Фінал чотирьох українцям достатньо заробити хоча б один бал в матчах з Данією, які відбудуться 3 та 4 червня. Хоча, судячи з форми наших волейболістів, зупинятися на двох виграних партіях в грі з аутсайдером квартету вони навряд чи будуть.

Нагадаємо, що за іграми збірної України можна стежити на телеканалі XSPORT.