Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
21:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 61кг. Пряма трансляція

Збірна України виграла четвертий поспіль матч в Золотій Євролізі

За іграми українців стежте на телеканалі XSPORT
Волейбол
20:48
Збірна України виграла четвертий поспіль матч в Золотій Євролізі

Чоловіча збірна України з волейболу вдруге переграла національну команду Іспанії в рамках Золотої Євроліги-2022.

Українці «всуху» переграли суперників, завоювавши четверту поспіль перемогу в груповому етапі турніру. Найкращим бомбардиром матчу став капітан збірної України Олег Плотницький, яки заробив 16 очок – 2 ейси, 3 блоки та 11 пунктів в атаці.

Золота Євроліга. Група B

Іспанія – Україна 0:3 (21:25, 19:25, 15:25)

Турнірна таблиця:

Для дострокового виходу в Фінал чотирьох українцям достатньо заробити хоча б один бал в матчах з Данією, які відбудуться 3 та 4 червня. Хоча, судячи з форми наших волейболістів, зупинятися на двох виграних партіях в грі з аутсайдером квартету вони навряд чи будуть.

Нагадаємо, що за іграми збірної України можна стежити на телеканалі XSPORT.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна України (волейбол) Золота Євроліга

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

«Це сильні рішення». Головний тренер збірної України став на захист волейболістів, які грали в росії
«Це сильні рішення». Головний тренер збірної України став на захист волейболістів, які грали в росії
Волейбол
27 травня 12:57
«В мене друзів в росії не було, пощастило». Юрій Семенюк – про війну, чемпіонат світу та Золоту Євролігу
Ексклюзив
«В мене друзів в росії не було, пощастило». Юрій Семенюк – про війну, чемпіонат світу та Золоту Євролігу
Волейбол
25 травня 17:47
Стежте за підготовкою до чемпіонату світу на XSPORT. Сьогодні збірна України розпочне шлях в Золотій Євролізі
Стежте за підготовкою до чемпіонату світу на XSPORT. Сьогодні збірна України розпочне шлях в Золотій Євролізі
Волейбол
25 травня 13:13
Збірна України прикро поступилася на старті Золотої Євроліги
Збірна України прикро поступилася на старті Золотої Євроліги
Волейбол
24 травня 20:00
Дивіться на XSPORT! Сьогодні жіноча збірна України розпочинає розіграш Золотої Євроліги
Дивіться на XSPORT! Сьогодні жіноча збірна України розпочинає розіграш Золотої Євроліги
Волейбол
24 травня 13:21
У вісімці кращих – молодіжна збірна України кваліфікувалася на Євро-2022
У вісімці кращих – молодіжна збірна України кваліфікувалася на Євро-2022
Волейбол
22 травня 17:34

Новини: Волейбол

Збірна України виграла четвертий поспіль матч в Золотій Євролізі
Збірна України виграла четвертий поспіль матч в Золотій Євролізі
20:48
Збірна України здобула третю перемогу в Золотій Євролізі, обігравши на виїзді Іспанію
Збірна України здобула третю перемогу в Золотій Євролізі, обігравши на виїзді Іспанію
10:09
«Це сильні рішення». Головний тренер збірної України став на захист волейболістів, які грали в росії
«Це сильні рішення». Головний тренер збірної України став на захист волейболістів, які грали в росії
27 травня 12:57
Чоловіча збірна України вдруге обіграла команду Хорватії в матчі Золотої Євроліги
Чоловіча збірна України вдруге обіграла команду Хорватії в матчі Золотої Євроліги
26 травня 22:40
Чоловіча збірна України з перемоги стартувала в Золотій Євролізі
Чоловіча збірна України з перемоги стартувала в Золотій Євролізі
25 травня 22:58
Україна взяла у Румунії реванш в Золотій Євролізі
Україна взяла у Румунії реванш в Золотій Євролізі
25 травня 19:20
Волейболістка збірної Бразилії на 4 року відсторонена від змагань за порушення антидопінгових правил
Волейболістка збірної Бразилії на 4 року відсторонена від змагань за порушення антидопінгових правил
25 травня 18:10
«В мене друзів в росії не було, пощастило». Юрій Семенюк – про війну, чемпіонат світу та Золоту Євролігу
Ексклюзив
«В мене друзів в росії не було, пощастило». Юрій Семенюк – про війну, чемпіонат світу та Золоту Євролігу
25 травня 17:47
Стежте за підготовкою до чемпіонату світу на XSPORT. Сьогодні збірна України розпочне шлях в Золотій Євролізі
Стежте за підготовкою до чемпіонату світу на XSPORT. Сьогодні збірна України розпочне шлях в Золотій Євролізі
25 травня 13:13
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини