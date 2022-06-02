Збірна України виграла четвертий поспіль матч в Золотій Євролізі
Збірна України виграла свій другий матч в Золотій Євролізі і очолила групу
Українки вже в наступному матчі можуть оформити перемогу на груповому етапі
21:06
Фото: CEV
У третьому турі Золотої Євроліги збірна України виграла у Угорщині з рахунком 3:1.
Золота Євроліга-2022. Жінки.
Україна – Угорщина 3:1 (25:27, 25:17, 25:18, 25:19)
Турнірна таблиця:
1. Україна – 3 матчу, 7 очок
2. Румунія – 3 матчу, 4 очка3. Угорщина – 2 матчу, 1 очко
Відзначимо, що в разі перемоги над Угорщиною в наступному матчі українки виграють свою групу.
Коментарі 1