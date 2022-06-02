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Збірна України виграла свій другий матч в Золотій Євролізі і очолила групу

Українки вже в наступному матчі можуть оформити перемогу на груповому етапі
Волейбол
21:06
Збірна України виграла свій другий матч в Золотій Євролізі і очолила групу
Фото: CEV

У третьому турі Золотої Євроліги збірна України виграла у Угорщині з рахунком 3:1.

Українки поступилися в першому сеті, але наступні виграли з запасом, не даючи суперницям набрати більше ніж 20 балів.

Золота Євроліга-2022. Жінки.

Україна – Угорщина 3:1 (25:27, 25:17, 25:18, 25:19)


Турнірна таблиця:

1. Україна – 3 матчу, 7 очок

2. Румунія – 3 матчу, 4 очка

3. Угорщина – 2 матчу, 1 очко

Відзначимо, що в разі перемоги над Угорщиною в наступному матчі українки виграють свою групу.

Карен Агабекян
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(Голосів: 1)

Теги

Золота Євроліга збірна України (волейбол)

Коментарі 1

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2 червня 2022р. 22:28
Дякую, гарна новина.
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