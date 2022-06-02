Збірна України виграла свій другий матч в Золотій Євролізі і очолила групу

Українки вже в наступному матчі можуть оформити перемогу на груповому етапі

Фото: CEV У третьому турі Золотої Євроліги збірна України виграла у Угорщині з рахунком 3:1.

Українки поступилися в першому сеті, але наступні виграли з запасом, не даючи суперницям набрати більше ніж 20 балів. Українки поступилися в першому сеті, але наступні виграли з запасом, не даючи суперницям набрати більше ніж 20 балів. Золота Євроліга-2022. Жінки. Україна – Угорщина 3:1 (25:27, 25:17, 25:18, 25:19)

Турнірна таблиця: 1. Україна – 3 матчу, 7 очок 2. Румунія – 3 матчу, 4 очка 3. Угорщина – 2 матчу, 1 очко 3. Угорщина – 2 матчу, 1 очко Відзначимо, що в разі перемоги над Угорщиною в наступному матчі українки виграють свою групу.

Карен Агабекян