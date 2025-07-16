Збірна України завоювала непросту перемогу над Нідерландами у Лізі націй
Українці зробили ще один крок до виходу у плей-оф турніру
2 днi тому
Фото: Volleyball World
Чоловіча команда України з волейболу у дев’ятому турі Ліги націй обіграла збірну Нідерландів.
Не властивою були проблеми «синьо-жовтих» у блоці (6:8 програли цей елемент).
Найрезультативнішим гравцем у складі українців став діагональний Василь Тупчій, який заробив 21 очко – 20 в атаці та одне на блоці.
Ліга націй. 9-й тур
Україна – Нідерланди 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)
Українці зберегли шосту сходинку у турнірній таблиці змагань. У дев’яти зустрічах «синьо-жовті» набрали 17 очок при трьох перемогах.
Наступним матчем збірної України буде протистояння з чемпіонами світу Італією 17 липня.