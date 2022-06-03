Збірна України виграла свій другий матч в Золотій Євролізі і очолила групу
Збірна України здолала Данію в Золотій Євролізі-2022 і достроково вийшла в Фінал чотирьох
Підопічні Крастіньша на тай-брейку вирвали перемогу у своїх суперників<br> <br>
22:17
Україна – Данія / Фото - cev.euЧоловіча збірна України з волейболу здобула п'яту перемогу поспіль в рамках Золотої Євроліги-2022.
Українська команда не без проблем обіграла Данію, дотиснувши суперника на тай-брейку – 3:2.
4 червня українці знову зіграють проти датчан.
Відзначимо, що через війну в Україні всі домашні матчі нашої команди проходять на майданчиках суперників.
Золота Євроліга-2022. чоловіки
Україна – Данія 3:2 (26:24, 15:25, 25:23, 19:25, 15:11)
Турнірна таблиця. Група В
1. Україна – 5 матчів/14 очок
2. Хорватія – 4/6
3. Іспанія – 4/2
4. Данія – 3/2
Таким чином, збірна України достроково вийшла до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги-2022.
Нагадаємо, в матчі 4-го туру групового раунду турніру команда Угіса Крастіньша впевнено обіграла збірну Іспанії (3:0).