Жіноча і чоловіча збірні України вийшли в 1/8 фіналу молодіжного Євро-2022

Хміль і Лазаренко виграли свою групу

Хміль та Лазаренко

Жіноча і чоловіча збірні України з пляжного волейболу вийшли в плей-офф чемпіонату Європи U-22.

Чоловічий дует Олександра Бойко і Олексія Бублика в своїй групі програв Іспанії (1:2) і Польщі (1:2), але виграв у Словаччини (2:0). Тепер в 1 / 8 фіналу українці зіграють проти Бельгії.

Бронзові медалістки минулого чемпіонату Європи, дует українок Ангеліни Хміль і Тетяни Лазаренко виграли свою групу, обіграв Литву (2:0), Фінляндію (2:0) і Норвегію (2:1). У плей-офф дівчата битимуться з переможницями матчу Бельгія – Словенія.