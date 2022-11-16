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Жіноча збірна України на Євро-2023 зіграє з Польщею, Сербією і ще трема збірними

Визначилися склади групового раунду
Волейбол
17 листопада 00:15
Жіноча збірна України на Євро-2023 зіграє з Польщею, Сербією і ще трема збірними

Жіноча збірна України дізналася з ким зіграє в групі А на чемпіонаті Європи-2023.

Українки зіграють в групі А проти Бельгії, Словенії, Сербії, Польщі та Угорщини. Всі матчі пройдуть на бельгійській землі.

Крім Бельгії господинями турніру з 15 серпня по 3 вересня стануть Естонія, Італія та Німеччина.

Збірна України потрапила на Євро-2023 з першого місця відбіркової групи, де виграла шість матчів з шести.

Нагадаємо, раніше своїх суперників в групі Євро-2023 дізналася чоловіча збірна України.

Карен Агабекян
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збірна України (волейбол)

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