Жіноча збірна України на Євро-2023 зіграє з Польщею, Сербією і ще трема збірними

«Невидима сторона». Зі шкільної команди - на драфт NFL
22 листопада 07:20
Жіноча збірна України дізналася з ким зіграє в групі А на чемпіонаті Європи-2023.
Українки зіграють в групі А проти Бельгії, Словенії, Сербії, Польщі та Угорщини. Всі матчі пройдуть на бельгійській землі.
Крім Бельгії господинями турніру з 15 серпня по 3 вересня стануть Естонія, Італія та Німеччина.
Збірна України потрапила на Євро-2023 з першого місця відбіркової групи, де виграла шість матчів з шести.
Нагадаємо, раніше своїх суперників в групі Євро-2023 дізналася чоловіча збірна України.
Коментарі 0