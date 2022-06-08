Жіноча збірна України не змогла вийти в «Фінал чотирьох» Золотої Євроліги з першого місця групи

Збірна Румунії розгромила команду Угорщини

Збірна Румунії розгромила команду Угорщини з рахунком 3:0. Таким чином, Румунія стала лідером групи C, маючи в своєму активі 3 перемоги і 7 очок, коли Україна займає другу позицію з 2 перемогами і 8 очками.

Так, наша команда має більше очок, але, нагадаємо, що за регламентом турніру спочатку враховується кількість перемог, потім кількість очок і далі вже інші показники. Подібний регламент вже багато років у більшості міжнародних турнірів, клубних чемпіонатів різних європейських країн, в тому числі і в чемпіонаті України.

Тепер жіноча збірна України чекатиме завершення всіх матчів групового раунду (11 червня). Адже потрапити в півфінал також можна посівши друге місце в групі і при цьому мати кращі показники серед усіх команд, які займуть аналогічне місце в інших групах.