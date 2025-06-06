Золота Євроліга. Україна – Португалія. Відеотрансляція
«Синьо-жовті» зіграють з господарками майданчику у третьому турі ЗЄ-2025
близько 10 годин тому
Фото: cev.eu
6 червня у Португалії відбудеться матч третього туру Золотої Євроліги-2025 між національними командами України та Португалії.
Трансляція зустрічі Україна – Португалія відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 23:00 за київським часом.
Відзначимо, що «синьо-жовті» здобули дві перемоги на старті змагань у чотирьох партіях над національними командами Іспанії та Чорногорії.