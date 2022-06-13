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Скатертиною дорога. Український ватерполіст втік до росії та поміняв паспорт

Гравець юнацької збірної України вчинив акт «зради» у воєнний час
Водне поло
23:04
Скатертиною дорога. Український ватерполіст втік до росії та поміняв паспорт

17-річний український ватерполіст Микита Сазонов став громадянином росії.

Відомо, що Сазонов знаходився в розташуванні юнацької збірної України з водного поло і під час переїзду команди з Харкова до Польщі поїхав до росії.

У росії юний «зрадник» виступатиме за «Штурм-2002».

Також відомо, що тренер допоміг Сазонову втекти, зв'язавшись з колегою з Підмосков'я, з яким вони грали разом в Греції.

Карен Агабекян
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Теги

збірна України (водне поло)

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