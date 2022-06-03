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Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 71кг

Деха – чемпіонка Європи-2022 з важкої атлетики. Марущак завоювала срібло

Українки стали кращими у ваговій категорії до 81 кг<br> <br>
Важка атлетика
22:39
Деха – чемпіонка Європи-2022 з важкої атлетики. Марущак завоювала срібло
Деха та Марущак на п'єдесталі пошани ЧЄ-2022 / Фото - Facebook
Українки Ірина Деха та Аліна Марущак завоювали медалі у ваговій категорії до 81 кг на чемпіонаті Європи-2022 з важкої атлетики, який проходить в Тирані (Албанія).

Деха була кращою в ривку, поштовху і двоборстві – 253 кг. На рахунку Ірини 2 малі золоті медалі і 1 велика (за двоборстві).

У цій же ваговій категорії Марущак показала другий результат в ривку, в поштовху стала третьою, в сумі українка змогла підняти 235 кг. Аліна завоювала малі бронзу та срібло, а також срібло в двоборстві.
Чемпіонат Європи. Тирана (Албанія). Вагова категорія до 81 кг. Жінки

1. Ірина Деха (Україна) – 253 кг (116 кг ривок + 137 кг поштовх)

2. Аліна Марущак (Україна) – 235 кг (108 кг + 127 кг)

3. Ділара Нарін (Туреччина) – 232 кг (99 кг + 133 кг)
Таким чином, українська команда на континентальній першості завоювала 14 медалей, сім з яких золоті.

Раніше Марія Гангур завоювала три медалі чемпіонату Європи у ваговій категорії до 64 кг.

Володимир Кириченко
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Ірина Деха Аліна Марущак

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