Гангур взяла два золота та бронзу на чемпіонаті Європи
Деха – чемпіонка Європи-2022 з важкої атлетики. Марущак завоювала срібло
Українки стали кращими у ваговій категорії до 81 кг<br> <br>
22:39
Деха та Марущак на п'єдесталі пошани ЧЄ-2022 / Фото - FacebookУкраїнки Ірина Деха та Аліна Марущак завоювали медалі у ваговій категорії до 81 кг на чемпіонаті Європи-2022 з важкої атлетики, який проходить в Тирані (Албанія).
Деха була кращою в ривку, поштовху і двоборстві – 253 кг. На рахунку Ірини 2 малі золоті медалі і 1 велика (за двоборстві).
У цій же ваговій категорії Марущак показала другий результат в ривку, в поштовху стала третьою, в сумі українка змогла підняти 235 кг. Аліна завоювала малі бронзу та срібло, а також срібло в двоборстві.
Чемпіонат Європи. Тирана (Албанія). Вагова категорія до 81 кг. Жінки
1. Ірина Деха (Україна) – 253 кг (116 кг ривок + 137 кг поштовх)
2. Аліна Марущак (Україна) – 235 кг (108 кг + 127 кг)
3. Ділара Нарін (Туреччина) – 232 кг (99 кг + 133 кг)
Таким чином, українська команда на континентальній першості завоювала 14 медалей, сім з яких золоті.
Раніше Марія Гангур завоювала три медалі чемпіонату Європи у ваговій категорії до 64 кг.
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