Деха – чемпіонка Європи-2022 з важкої атлетики. Марущак завоювала срібло
Домбровський завоював срібло в поштовху на ЧЄ-2022 з важкої атлетики
Українець опинився за крок від п'єдесталу пошани в двоборстві<br> <br> <br>
11:15
Максим Домбровський / Фото - FacebookУкраїнський важкоатлет Максим Домбровський завоював срібну медаль у поштовху на чемпіонаті Європи-2022, який проходить в Тирані (Албанія).
У ваговій категорії до 96 кг Домбровський посів друге місце в поштовху, де взяв 207 кг. Однак по сумі двоборства опинився на четвертій позиції.
Результати поштовху у ваговій категорії до 96 кг:
1. Ромен Імадушен (Франція) м 210 кг
2. Максим Домбровський (Україна) – 207 кг
3. Тисне Гованесян (Вірменія) – 206 кг
Напередодні українки Ірина Деха і Аліна Марущак завоювали медалі у ваговій категорії до 81 кг на чемпіонаті Європи-2022.
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