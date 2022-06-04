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Домбровський завоював срібло в поштовху на ЧЄ-2022 з важкої атлетики

Українець опинився за крок від п'єдесталу пошани в двоборстві<br> <br> <br>
Важка атлетика
11:15
Домбровський завоював срібло в поштовху на ЧЄ-2022 з важкої атлетики
Максим Домбровський / Фото - Facebook
Український важкоатлет Максим Домбровський завоював срібну медаль у поштовху на чемпіонаті Європи-2022, який проходить в Тирані (Албанія).

У ваговій категорії до 96 кг Домбровський посів друге місце в поштовху, де взяв 207 кг. Однак по сумі двоборства опинився на четвертій позиції.
Результати поштовху у ваговій категорії до 96 кг:

1. Ромен Імадушен (Франція) м 210 кг

2. Максим Домбровський (Україна) – 207 кг

3. Тисне Гованесян (Вірменія) – 206 кг
Напередодні українки Ірина Деха і Аліна Марущак завоювали медалі у ваговій категорії до 81 кг на чемпіонаті Європи-2022.
Володимир Кириченко
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Новини: Важка атлетика

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