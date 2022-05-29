Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
23:00
live
Змішані єдиноборства. Combate Global 8. Пряма трансляція
23:30
Спідвей. Гран-прі. Етап 1. Горичан (Хорватія)

Конотоп на чемпіонаті Європи принесла Україні золото та два срібла

Самуляк стала четвертою
Важка атлетика
21:42
Конотоп на чемпіонаті Європи принесла Україні золото та два срібла
Фото: UWF

На чемпіонаті Європи з важкої атлетики в ваговій категорії до 55 кг Каміла Конотоп завоювала три нагороди.

Каміла завоювала «мале» золото в поштовху, а також «мале» срібло в ривку та «велике» золото за сумою двоборства. Ще одна українка Світлана Самуляк завершила змагання на четвертому місці.

Нагадаємо, що на юніорському чемпіонаті світу Самуляк завоювала дві нагороди.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Каміла Конотоп Світлана Самуляк

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи-2022
Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи-2022
Важка атлетика
19 травня 17:34
Світлана Самуляк – срібна призерка юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики
Світлана Самуляк – срібна призерка юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики
Важка атлетика
03 травня 18:53

Новини: Важка атлетика

Конотоп на чемпіонаті Європи принесла Україні золото та два срібла
Конотоп на чемпіонаті Європи принесла Україні золото та два срібла
21:42
Вороновський взяв дві медалі на чемпіонаті Європи
Вороновський взяв дві медалі на чемпіонаті Європи
18:36
Українка встановила світовий рекорд в жимі лежачи
Українка встановила світовий рекорд в жимі лежачи
13:57
Українська важкоатлетка завоювала відразу три медалі в перший день ЧЄ
Українська важкоатлетка завоювала відразу три медалі в перший день ЧЄ
09:38
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з важкої атлетики. Україну представлять 18 спортсменів
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з важкої атлетики. Україну представлять 18 спортсменів
28 травня 12:54
Джерело. Учасник двох Олімпійських ігор затриманий за держзраду – здавав позиції ЗСУ
Джерело. Учасник двох Олімпійських ігор затриманий за держзраду – здавав позиції ЗСУ
26 травня 07:52
Срібний призер Олімпіади-2004: «Дівчата прагнуть гарно виступити на чемпіонаті Європи та підтримати наших захисників»
Ексклюзив Срібний призер Олімпіади-2004: «Дівчата прагнуть гарно виступити на чемпіонаті Європи та підтримати наших захисників»
23 травня 15:41
Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи-2022
Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи-2022
19 травня 17:34
Важкоатлетка збірної Ірану зникла після свого виступу на чемпіонаті світу-2022
Важкоатлетка збірної Ірану зникла після свого виступу на чемпіонаті світу-2022
13 травня 16:22
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
00:35
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини