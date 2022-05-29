Конотоп на чемпіонаті Європи принесла Україні золото та два срібла

Самуляк стала четвертою

Фото: UWF

На чемпіонаті Європи з важкої атлетики в ваговій категорії до 55 кг Каміла Конотоп завоювала три нагороди.



Каміла завоювала «мале» золото в поштовху, а також «мале» срібло в ривку та «велике» золото за сумою двоборства. Ще одна українка Світлана Самуляк завершила змагання на четвертому місці.

Нагадаємо, що на юніорському чемпіонаті світу Самуляк завоювала дві нагороди.