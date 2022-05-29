Світлана Самуляк – срібна призерка юніорського чемпіонату світу з важкої атлетики
Конотоп на чемпіонаті Європи принесла Україні золото та два срібла
Самуляк стала четвертою
21:42
Фото: UWF
На чемпіонаті Європи з важкої атлетики в ваговій категорії до 55 кг Каміла Конотоп завоювала три нагороди.
Каміла завоювала «мале» золото в поштовху, а також «мале» срібло в ривку та «велике» золото за сумою двоборства. Ще одна українка Світлана Самуляк завершила змагання на четвертому місці.
Нагадаємо, що на юніорському чемпіонаті світу Самуляк завоювала дві нагороди.
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