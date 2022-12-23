У українок Дехи та Марущак дві медалі на чемпіонаті світу
Легенду важкої атлетики тимчасово відсторонили від турнірів після позитивної допінг-проби
Він є найстарішим олімпійським чемпіоном в цьому виді спорту
23 грудня 21:23
Лу Сяоцзюнь / Фото - insidethegames.bizЛегендарного китайського важкоатлета Лу Сяоцзюня тимчасово відсторонили після позитивного результату тесту на еритропоетин (білок, який за функцією відноситься до гормонів). Про це повідомляє Inside the Games.
Згідно з даними Міжнародного агентства тестування (ITA), яке проводить всі антидопінгові процедури для Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF), проба Лу була взята поза турнірами 30 жовтня.
У минулому році в Токіо Лу став найстарішим олімпійським чемпіоном з важкої атлетики, перемігши у ваговій категорії до 81 кілограма у віці 37 років.
З тих пір Лу не брав участі в змаганнях, але планував спробувати кваліфікуватися на Ігри-2024.
Він став першим китайським важкоатлетом, який здав позитивну допінг-пробу з 2015 року, і першим, кого відсторонили з 2010 року.
Лу є одним з п'яти спортсменів, які виграли три золотих олімпійських медалі в цьому виді спорту.
Нагадаємо, в жовтні українець Іван Нікун встановив світовий рекорд в присіданні зі штангою на кількість разів протягом години.
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