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Легенду важкої атлетики тимчасово відсторонили від турнірів після позитивної допінг-проби

Він є найстарішим олімпійським чемпіоном в цьому виді спорту
Важка атлетика
23 грудня 21:23
Легенду важкої атлетики тимчасово відсторонили від турнірів після позитивної допінг-проби
Лу Сяоцзюнь / Фото - insidethegames.biz
Легендарного китайського важкоатлета Лу Сяоцзюня тимчасово відсторонили після позитивного результату тесту на еритропоетин (білок, який за функцією відноситься до гормонів). Про це повідомляє Inside the Games.

Згідно з даними Міжнародного агентства тестування (ITA), яке проводить всі антидопінгові процедури для Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF), проба Лу була взята поза турнірами 30 жовтня.

У минулому році в Токіо Лу став найстарішим олімпійським чемпіоном з важкої атлетики, перемігши у ваговій категорії до 81 кілограма у віці 37 років.

З тих пір Лу не брав участі в змаганнях, але планував спробувати кваліфікуватися на Ігри-2024.

Він став першим китайським важкоатлетом, який здав позитивну допінг-пробу з 2015 року, і першим, кого відсторонили з 2010 року.

Лу є одним з п'яти спортсменів, які виграли три золотих олімпійських медалі в цьому виді спорту.

Нагадаємо, в жовтні українець Іван Нікун встановив світовий рекорд в присіданні зі штангою на кількість разів протягом години.

Володимир Кириченко
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