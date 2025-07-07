Володимир Кириченко

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк для BLIK поділився думками про популярного боксера та відеоблогера Джейка Пола (12-1, 7 КО), а також оцінив можливість поєдинку з ним.

«Це сфера шоу. Я це сприймаю так. Найголовніше, що люди дивляться його бої, значить, він виконує свою місію і на таке шоу є запит. Пол позиціонує себе як блогер, а виходить проти реальних боксерів, тому люди ведуться на цю історію. Він переміг Майка Тайсона, якому 58 років.

Якби Пол зустрівся з ним, коли Тайсон був у розквіті сил, то шансів у блогера не було б ніяких.

Пол не побив жодного боксера на піку форми. У Чавеса батько був серйозним бійцем, а що собою являє його син, я навіть не знаю. Зараз я більше спостерігаю за нашими бійцями і топовими боями найкращих. Мені цікаво подивитися реванш Усик – Дюбуа та бій Канело – Кроуфорд. А історія Джейка Пола мені нецікава».

А ви б вийшли в ринг проти Джейка Пола, якби він кинув вам виклик?

«Все залежить від того, які б були б умови. Також треба зважати на те, що в боксі я зовсім нічого не тямлю. У боксі у мене б були достатньо малі шанси перемогти Пола. Я почав би з ним боротися, бо там шанси в мене більші.

Якби ми зійшлися в октагоні за правилами ММА? Для початку мені потрібно поставити хоч якийсь удар, бо в мене немає бійцівської техніки. До бою з Полом мені треба готуватися.

Давайте пофантазуємо. Уявимо, що Джейк Пол мені подзвонив і сказав: «Дивись, у нас є півроку для того, щоб провести івент. За участь ти отримаєш десять мільйонів доларів». Я відповідаю: «Без питань». В цей же день я йду брати уроки боксерської техніки, ММА і всього іншого. Тобто задача поставлена і я до неї готуюся.

А наразі в мене шансів і в ММА проти нього немає, тому що боротьба відрізняється, у нас не б’ють. Я точно знаю, шо в боротьбі я б здолав Джейка Пола, як і Усика та інших боксерів, які важчі за мене, тому що я в цьому виді спорту 24 роки і знаю, як боротися».

Нагадаємо, що WBA поставила Пола на 14-ту позицію рейтингу після його перемоги над колишнім чемпіоном у середній вазі Хуліо Сезарем Чавесом-молодшим.

Раніше Беленюк провів спаринг з чемпіонкою Європи Оксаною Лівач.