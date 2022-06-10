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Беленюк виграв чемпіонат України, який був відбірковим на чемпіонат світу

Кар’єра переможця Олімпіади продовжується
Боротьба
20:14
Беленюк виграв чемпіонат України, який був відбірковим на чемпіонат світу

Володар срібла та золота Олімпійських ігор, депутат ВРУ Жан Беленюк виграв чемпіонат України, котрий був відбірковим на чемпіонат світу.

У фіналі категорії до 87 кг в греко-римській боротьбі Беленюк переміг бронзового призера чемпіонату світу U-23 Андрія Антонюка.

Також варто відзначити сенсацію у вазі до 72 кг. У фіналі срібний призер Олімпіади-2016 Парвіз Нсасібов з рахунком 1:3 програв Андрію Кулику, який в 2021 році став срібним призером чемпіонату Європи U-23.

Чемпіонат світу-2022 пройде 10-18 вересня в Белграді, Сербія.

Ніч в караулі, сам доїхав до кордону, поспав три години – і завоював медаль Європи. Унікальна історія збірника України.

Сергій Лук'яненко
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