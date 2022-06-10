Беленюк виграв чемпіонат України, який був відбірковим на чемпіонат світу

Кар’єра переможця Олімпіади продовжується

Володар срібла та золота Олімпійських ігор, депутат ВРУ Жан Беленюк виграв чемпіонат України, котрий був відбірковим на чемпіонат світу.

У фіналі категорії до 87 кг в греко-римській боротьбі Беленюк переміг бронзового призера чемпіонату світу U-23 Андрія Антонюка.

Також варто відзначити сенсацію у вазі до 72 кг. У фіналі срібний призер Олімпіади-2016 Парвіз Нсасібов з рахунком 1:3 програв Андрію Кулику, який в 2021 році став срібним призером чемпіонату Європи U-23.

Чемпіонат світу-2022 пройде 10-18 вересня в Белграді, Сербія.

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