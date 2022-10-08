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Беленюк: «Якщо буде бажання, я буду боротися на ЧС-2023, де будуть розігруватися олімпійські ліцензії»

Дворазовий чемпіон світу – про повернення на килим
Боротьба
08 жовтня 16:59
Беленюк: «Якщо буде бажання, я буду боротися на ЧС-2023, де будуть розігруватися олімпійські ліцензії»
Жан Беленюк / Фото - Twitter
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та народний депутат України Жан Беленюк розповів, чому вирішив пропустити ЧС-2022, незважаючи на те, що виграв національну першість.

«Рішення пропустити чемпіонат далося не дуже важко. Будь бажання, то, напевно, я б виступив. Питання мотивації. Мені 31 рік. Бути дворазовим або триразовим чемпіоном світу – не дуже велика різниця. Якщо буде бажання, я буду готуватися на наступний рік, де будуть розігруватися олімпійські ліцензії. Цей фактор мотивує більше, ніж просто участь в чемпіонаті світу».


«Більш того, я був на зборах, намагався тренуватися, але не зміг пройти весь етап підготовки, багато пропускав. Поки такі часи, у мене і по своїй роботі є багато справ. Так вийшло, що я взяв участь у відборі і виграв його. Але ще до початку розумів, що навряд чи кудись поїду. Я для себе прийняв таке рішення і не шкодував про нього ні секунди».


Напередодні Беленюк в соцмережах «загнав» дворазового тріумфатора Олімпіад з росії романа власова за те, що той ловить рибу на Мальдівах, а не воює за свою країну.
Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
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Теги

Жан Беленюк Збірна України (греко-римська боротьба)

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