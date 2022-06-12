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Без Насібова, але з Беленюком. Став відомий склад збірної України з греко-римської боротьби на ЧС-2022
Грушин та Козлюк заздалегідь забронювали собі перепустки в столицю Сербії
15:23
Ярослав Фильчаков (в красном трико) - Getty ImagesЗа результатами чемпіонату України, який напередодні відбувся в Олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа», сформований склад команди для участі в ЧС-2022.
Склад збірної України з греко-римської боротьби:
55 кг – Корюн Саградян;
60 кг – Віктор Петрик;
63 кг – Олександр Грушин;
67 кг – Олексій Масик;
72 кг – Андрій Кулик;
77 кг – Ясаф Зейналов;
82 кг – Ярослав Фільчаков;
87 кг – Жан Беленюк;
97 кг – Владлен Козлюк;
130 кг – Олександр Чернецький.
Відзначимо, що на чемпіонаті України у вагових категоріях до 63 і 97 кг через відсутність перших номерів і бронзових медалістів чемпіонату Європи-2022, а саме Олександра Грушина і Владлена Козлюка, перемогли Максим Лю і Сергій Омелін.
Чемпіонат світу пройде 10-18 вересня в Белграді, Сербія.
Нагадаємо, що срібний призер Токіо-2020 Парвіз Насібов не зміг відібратися в команду.
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