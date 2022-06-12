Без Насібова, але з Беленюком. Став відомий склад збірної України з греко-римської боротьби на ЧС-2022

Грушин та Козлюк заздалегідь забронювали собі перепустки в столицю Сербії

Ярослав Фильчаков (в красном трико) - Getty Images За результатами чемпіонату України, який напередодні відбувся в Олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа», сформований склад команди для участі в ЧС-2022.

Склад збірної України з греко-римської боротьби:



55 кг – Корюн Саградян;



60 кг – Віктор Петрик;



63 кг – Олександр Грушин;



67 кг – Олексій Масик;



72 кг – Андрій Кулик;



77 кг – Ясаф Зейналов;



82 кг – Ярослав Фільчаков;



87 кг – Жан Беленюк;



97 кг – Владлен Козлюк;



130 кг – Олександр Чернецький.

Відзначимо, що на чемпіонаті України у вагових категоріях до 63 і 97 кг через відсутність перших номерів і бронзових медалістів чемпіонату Європи-2022, а саме Олександра Грушина і Владлена Козлюка, перемогли Максим Лю і Сергій Омелін.



Чемпіонат світу пройде 10-18 вересня в Белграді, Сербія.



Нагадаємо, що срібний призер Токіо-2020 Парвіз Насібов не зміг відібратися в команду.





За результатами чемпіонату України, який напередодні відбувся в Олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа», сформований склад команди для участі в ЧС-2022.55 кг – Корюн Саградян;60 кг – Віктор Петрик;63 кг – Олександр Грушин;67 кг – Олексій Масик;72 кг – Андрій Кулик;77 кг – Ясаф Зейналов;82 кг – Ярослав Фільчаков;87 кг – Жан Беленюк;97 кг – Владлен Козлюк;130 кг – Олександр Чернецький.Відзначимо, що на чемпіонаті України у вагових категоріях до 63 і 97 кг через відсутність перших номерів і бронзових медалістів чемпіонату Європи-2022, а саме, перемоглиЧемпіонат світу пройде 10-18 вересня в Белграді, Сербія.Нагадаємо, що срібний призер Токіо-2020

Володимир Кириченко