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Без Насібова, але з Беленюком. Став відомий склад збірної України з греко-римської боротьби на ЧС-2022

Грушин та Козлюк заздалегідь забронювали собі перепустки в столицю Сербії
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Без Насібова, але з Беленюком. Став відомий склад збірної України з греко-римської боротьби на ЧС-2022
Ярослав Фильчаков (в красном трико) - Getty Images
За результатами чемпіонату України, який напередодні відбувся в Олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа», сформований склад команди для участі в ЧС-2022.
Склад збірної України з греко-римської боротьби:

55 кг – Корюн Саградян;

60 кг – Віктор Петрик;

63 кг – Олександр Грушин;

67 кг – Олексій Масик;

72 кг – Андрій Кулик;

77 кг – Ясаф Зейналов;

82 кг – Ярослав Фільчаков;

87 кг – Жан Беленюк;

97 кг – Владлен Козлюк;

130 кг – Олександр Чернецький.
Відзначимо, що на чемпіонаті України у вагових категоріях до 63 і 97 кг через відсутність перших номерів і бронзових медалістів чемпіонату Європи-2022, а саме Олександра Грушина і Владлена Козлюка, перемогли Максим Лю і Сергій Омелін.

Чемпіонат світу пройде 10-18 вересня в Белграді, Сербія.

Нагадаємо, що срібний призер Токіо-2020 Парвіз Насібов не зміг відібратися в команду.


Володимир Кириченко
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Теги

Жан Беленюк Парвіз Насибов Владлен Козлюк Ярослав Фільчаков Греко-римська боротьба Збірна України (греко-римська боротьба)

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