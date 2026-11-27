Чемпіонат України-2026 з греко-римської боротьби, фінали. Відеотрансляція
Турнір стане відбірковим до чемпіонату Європи у Будапешті
У с. Колоденка (Рівненська обл.) пройдуть фінали головного старту сезону-2026 – чемпіонату України серед дорослих з греко-римської боротьби.
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Турнір стане відбірковим до складу національної збірної команди України на чемпіонату Європи-2027, який у квітні пройде в Будапешті (Угорщина).
Змагання зібрали усіх найсильніших спортсменів нашої країни, серед них: Парвіз Насібов – дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, Микола Кучмій – бронзовий призер чемпіонату Європи та Європейських ігор, Андрій Кулик – бронзовий призер чемпіонату та Кубка світу, Олександр Грушин – дворазовий медаліст чемпіонату Європи, Ярослав Фільчаков – багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи та ін.
Пряму трансляцію фіналів дивіться на YouTube-каналі ФГРБУ та медіа-сервісі MEGOGO.
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