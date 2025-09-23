Титулована українська борчиня Аліна Грушина-Акобія прокоментувала виступ свого чоловіка Олександра Грушина, який посів 5-е місце на чемпіонаті світу-2025 з греко-римської боротьби.

У бронзовому фіналу українець з рахунком 5:6 поступився Віталію Єрьоменку з Молдови.

«Сильним завжди дають найважчий шлях. Скільки разів ми витирали сльози, вставали після падінь і знову виходили на килим, віддаючи всю душу без залишку. Бо нас ніщо не зламає!

Щоб піднятися на вершину, інколи доводиться впасти десять разів. Але сила не в тому, щоб ніколи не падати, а в тому, щоб завжди підніматися.

Найголовніше – залишатися справжньою людиною. Ті, хто віддає себе своїй справі повністю й живе нею щодня – обов’язково одного дня отримають свою нагороду від Бога».