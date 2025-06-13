Ларін, Середін та Новаченко – призери чемпіонату Європи U17 з греко-римської боротьби
Збірна України увійшла до топ-4 командного заліку на турнірі у Скопʼє
близько 2 годин тому
Середін, Новаченко та Ларін / Фото - ФГРБУ
Збірна команда України U17 з греко-римської боротьби завершила свої виступи на чемпіонаті Європи у Скопʼє (Північна Македонія).
Команда Сергія Рутенка та Бутхузі Карая на континентальній першості у Північній Македонії завоювала 3 нагороди.
Призери турніру:
срібло – Тимур Ларін (до 92 кг)
бронза – Денис Середін (до 60 кг), Анатолій Новаченко (до 110 кг)
Зазначимо, наша збірна увійшла до топ-4 загальнокомандного заліку турніру.
Нагадаємо, що збірна України завоювала 10 медалей на етапі Cвітової серії з пляжної боротьби.