Насібов: «Всі ті, хто підтримує брудний режим Путіна – ви справжнісінькі пі***аси»
Насибов: «Цивільні люди, які просто хочуть жити, а замість цього вони біжать від російських ракет... 21 століття і наша реальність»
Титулований борець – про ракетний обстріл ТРЦ в Кременчуці
18:11
Парвіз Насібов / Фото - UWWСрібний призер Олімпійських ігор в Токіо-2020 з греко-римської боротьби Парвіз Насібов в Instagram знову висловився з приводу ракетного обстрілу рашистами торгового центру в Кременчуці.
«Російські солдати вважають це «військовим об'єктом»... У той час як, насправді, невинні, цивільні люди, які просто хочуть жити... Жити своїм колишнім життям, а замість цього вони біжать від російських ракет... 21 століття, 2022 рік і наша реальність... Кременчук».
Нагадаємо, раніше стало відомо попереднє число жертв атаки на Кременчук.
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