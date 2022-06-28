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Насибов: «Цивільні люди, які просто хочуть жити, а замість цього вони біжать від російських ракет... 21 століття і наша реальність»

Титулований борець – про ракетний обстріл ТРЦ в Кременчуці
Боротьба
18:11
Насибов: «Цивільні люди, які просто хочуть жити, а замість цього вони біжать від російських ракет... 21 століття і наша реальність»
Парвіз Насібов / Фото - UWW
Срібний призер Олімпійських ігор в Токіо-2020 з греко-римської боротьби Парвіз Насібов в Instagram знову висловився з приводу ракетного обстрілу рашистами торгового центру в Кременчуці.

«Російські солдати вважають це «військовим об'єктом»... У той час як, насправді, невинні, цивільні люди, які просто хочуть жити... Жити своїм колишнім життям, а замість цього вони біжать від російських ракет... 21 століття, 2022 рік і наша реальність... Кременчук».




Нагадаємо, раніше стало відомо попереднє число жертв атаки на Кременчук.
Володимир Кириченко
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Парвіз Насибов

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