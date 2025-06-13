Володимир Кириченко

Олімпійського чемпіона Лондона з вільної боротьби росіянина Біляла Махова позбавили двох бронзових медалей чемпіонату світу-2015 за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє прес-служба ITA.

Він порушив статтю 2.2 Всесвітнього антидопінгового кодексу (використання або спроба використання спортсменом забороненої субстанції або забороненого методу).

Результати Махова з 10 січня 2015 року до 27 січня 2020 року були анульовані. У цей період він виграв дві бронзи у вільній (до 125 кг) та греко-римській боротьбі (до 130 кг) на чемпіонаті світу–2015 у Лас-Вегасі (США).

Зазначимо, що Махов представляв ЦСКА та вже не є професійним спортсменом.

Нагадаємо, збірна України завоювала 10 медалей на етапі Cвітової серії з пляжної боротьби.