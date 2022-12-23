Жіноча збірна України завоювала золото Кубка світу
Олімпійський чемпіон-2004 з росії збив на смерть людину та зник з місця ДТП
Справа хочуть «зам'яти» в зв'язку з відсутністю складу злочину
23 грудня 12:11
Алексей Мишин / Фото - worldsport.geОлімпійський чемпіон Афін-2004 з греко-римської боротьби Олексій Мішин підозрюється в ДТП зі смертельними наслідками. Про це повідомляють рашистські ЗМІ.
Як стверджує джерело, Мішин чемпіон збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці на трасі М5 «Урал» біля мордовії. Людина померла на місці, а водій зняв номери зі свого автомобіля і покинув місце події.
Повідомляється, що за минулий рік Мішин 14 разів притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
За даними джерела, автотехнічна експертиза встановила, що у борця не було можливості уникнути зіткнення з пішоходом. Призначено повторне дослідження.
Якщо воно покаже аналогічні висновки, справа буде припинена у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Відзначимо, що Мішин також є чемпіоном світу та шестиразовим переможцем континентальних першостей.
А тим часів чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк в жорсткій формі звернувся до титулованому російського борця романа власова.
Коментарі 0