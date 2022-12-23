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Олімпійський чемпіон-2004 з росії збив на смерть людину та зник з місця ДТП

Справа хочуть «зам'яти» в зв'язку з відсутністю складу злочину
Боротьба
23 грудня 12:11
Олімпійський чемпіон-2004 з росії збив на смерть людину та зник з місця ДТП
Алексей Мишин / Фото - worldsport.ge
Олімпійський чемпіон Афін-2004 з греко-римської боротьби Олексій Мішин підозрюється в ДТП зі смертельними наслідками. Про це повідомляють рашистські ЗМІ.

Як стверджує джерело, Мішин чемпіон збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці на трасі М5 «Урал» біля мордовії. Людина померла на місці, а водій зняв номери зі свого автомобіля і покинув місце події. 

Повідомляється, що за минулий рік Мішин 14 разів притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. 

За даними джерела, автотехнічна експертиза встановила, що у борця не було можливості уникнути зіткнення з пішоходом. Призначено повторне дослідження.

Якщо воно покаже аналогічні висновки, справа буде припинена у зв'язку з відсутністю складу злочину. 

Відзначимо, що Мішин також є чемпіоном світу та шестиразовим переможцем континентальних першостей.

А тим часів чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк в жорсткій формі звернувся до титулованому російського борця романа власова.

Володимир Кириченко
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