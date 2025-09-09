Семена Новікова не допустили на ЧС-2025 через його російського тренера
Олімпійський чемпіон Парижа-2024 не виступить за Болгарію в Загребі через конфлікт із федерацією
Колишній український борець греко-римського стилю Семен Новіков, який змінив громадянство та з 2023 року представляє Болгарію, повідомив, що пропустить чемпіонат світу з боротьби в Загребі.
У своєму дописі в соціальних мережах Новіков висловив розчарування рішенням Болгарської федерації боротьби та тренерського штабу національної збірної, які виключили його з команди, попри перемогу на чемпіонаті Болгарії та срібну медаль на чемпіонаті Європи-2025.
Новіков зазначив, що подібне рішення вже призвело до невдачі на чемпіонаті світу U20, де болгарська команда не здобула жодної медалі.
Новіков пов’язує своє виключення з рішенням тренуватися під керівництвом особистого тренера, росіянина Сослана Фарнієва, замість тренера збірної Стояна Добрева, через що він не підписав контракт із федерацією.
Олімпійський чемпіон Парижа-2024 подякував уболівальникам за підтримку, додавши, що, можливо, «так і мало бути».
Чемпіонат світу в Загребі відбудеться з 28 жовтня по 2 листопада.
Як повідомлялося, Новіков під загрозою виключення зі збірної Болгарії з боротьби.
