Олег Гончар

Колишній український борець греко-римського стилю Семен Новіков, який змінив громадянство та з 2023 року представляє Болгарію, повідомив, що пропустить чемпіонат світу з боротьби в Загребі.

У своєму дописі в соціальних мережах Новіков висловив розчарування рішенням Болгарської федерації боротьби та тренерського штабу національної збірної, які виключили його з команди, попри перемогу на чемпіонаті Болгарії та срібну медаль на чемпіонаті Європи-2025.

Новіков зазначив, що подібне рішення вже призвело до невдачі на чемпіонаті світу U20, де болгарська команда не здобула жодної медалі.

Новіков пов’язує своє виключення з рішенням тренуватися під керівництвом особистого тренера, росіянина Сослана Фарнієва, замість тренера збірної Стояна Добрева, через що він не підписав контракт із федерацією.

Олімпійський чемпіон Парижа-2024 подякував уболівальникам за підтримку, додавши, що, можливо, «так і мало бути».

Чемпіонат світу в Загребі відбудеться з 28 жовтня по 2 листопада.

Як повідомлялося, Новіков під загрозою виключення зі збірної Болгарії з боротьби.