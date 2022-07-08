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Від рук рашистів загинув Майстер спорту України з греко-римської боротьби Ігор Пастух

Він пішов з життя, захищаючи свою країну
Боротьба
17:54
Від рук рашистів загинув Майстер спорту України з греко-римської боротьби Ігор Пастух
Ігор Пастух / Фото - Instagram
У боях під Донецьком загинув Майстер спорту України з греко-римської боротьби Ігор Пастух.

Про смерть миколаївського спортсмена на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат та олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк.

«У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець з Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був з Ігорем. Ми однолітки, і багато спільних змагань провели разом свого часу. Відчай, печаль і розуміння, що ця бункерна тварюка забирає кращих. Покайся з миром, Герой».


Нагадаємо, раніше зборна України U-20 з греко-римської боротьби виявилася на третій позиції загальнокомандного заліку ЧЄ-2022.





Володимир Кириченко
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Жан Беленюк

Коментарі 1

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8 липня 2022р. 18:22
Може "Спочивай з миром", а не "Покайся з миром"
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