Збірна України U-20 з вільної боротьби увійшла в топ-3 загальнокомандного заліку на ЧЄ-2022
Від рук рашистів загинув Майстер спорту України з греко-римської боротьби Ігор Пастух
Він пішов з життя, захищаючи свою країну
17:54
Ігор Пастух / Фото - InstagramУ боях під Донецьком загинув Майстер спорту України з греко-римської боротьби Ігор Пастух.
Про смерть миколаївського спортсмена на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат та олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк.
«У боях під Донецьком загинув наш товариш, борець з Миколаєва, майстер спорту Ігор Пастух. Особисто знайомий був з Ігорем. Ми однолітки, і багато спільних змагань провели разом свого часу. Відчай, печаль і розуміння, що ця бункерна тварюка забирає кращих. Покайся з миром, Герой».
Нагадаємо, раніше зборна України U-20 з греко-римської боротьби виявилася на третій позиції загальнокомандного заліку ЧЄ-2022.
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