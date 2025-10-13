Вільна боротьба – один з найскладніших і найвимогливіших видів спорту, де успіх залежить не лише від фізичних даних, а й від правильної системи підготовки, умов для тренувань та психологічної стійкості. Борeць міжнародного рівня Єгор Мурадян, неодноразовий чемпіон і призер національних чемпіонатів України, міжнародних турнірів, член збірної України з вільної боротьби, а також призер світових серій з пляжної боротьби, поділився своїм досвідом підготовки до змагань в Україні та в Каліфорнії, де він нині живе та тренується.

Початок шляху

Єгор почав займатися боротьбою ще у 9 років у місті Мелітополь. Його тренери з перших днів відзначали видатні фізичні дані, працелюбність і прагнення до перемоги. Уже у юному віці він здобув перші серйозні титули: чемпіонати області, чемпіонат України серед школярів, призові місця на різноманітних всеукраїнських турнірах.

Високі результати дозволили йому увійти до складу збірної України з вільної боротьби, де він представляв країну на національних і міжнародних турнірах.

Сьогодні за його плечима значний список досягнень, серед яких:

• 🥇 1 місце міжнародний турнір «Золота рись» 2008, Білорусь, Гомель

• 🥈 2 місце чемпіонат України, Чернівці 2009

• 🥈 2 місце Всеукраїнська спартакіада серед школярів 2009, Суми

• 🥇 1 місце чемпіонат України серед школярів 2010, Хмельницький

• 🥇 1 місце XVIII міжнародний турнір пам’яті І. В. Шемякіна 2010, Полтава

• 🥈 2 місце VI міжнародний турнір пам’яті Анатолія Пушкіна, Куп’янськ 2011

• 🥉 3 місце VI міжнародний турнір ветеранів Прикарпаття, Івано-Франківськ 2012

• 🥇 1 місце чемпіонат Запорізької області 2013

• 🥉 3 місце міжнародний турнір Kristjan Palusalu 2019, Естонія

• 🥈 2 місце міжнародний турнір Kuldkaru Open 2018, Естонія

• 🥉 3 місце міжнародний турнір Kuldkaru Open 2018, Естонія

• 🥉 3 місце World Beach Wrestling Series 2018, Одеса

• 🥉 3 місце World Beach Wrestling Series 2019, Одеса

• 🥉 3 місце International Freestyle Wrestling Tournament «Black Sea», Одеса 2019

• 🥈 2 місце міжнародний турнір пам’яті О. Саакяна, Харків

• 🥉 3 місце International Tournament DAN KOLOV – NIKOLA PETROV, Велико Тирново, Болгарія 2022

Його успіхи в пляжній боротьбі – це не лише медалі, але й внесок у популяризацію цього виду спорту в регіоні.

Підготовка в Україні: сувора школа боротьби

Система підготовки в Україні традиційно вважається однією з найсильніших у світі. Головний акцент робиться на дисципліні, обсязі фізичних навантажень і тактичній підготовці.

«В Україні тренування завжди були максимально інтенсивними. Ми проводили по дві, а іноді й три тренування на день. Велика увага приділялася силовій підготовці, «функціоналці» та відпрацюванню прийомів до автоматизму. Тренери вимагали від нас повної самовіддачі й уміння боротися крізь втому», – згадує Єгор.

Пляжна боротьба в Україні також має свою специфіку: тренування здебільшого проходять у літній сезон, на відкритому повітрі, і включають багато вправ на розвиток вибухової сили та координації. Проте такі заняття залежать від погоди та наявності інфраструктури.

Підготовка в Каліфорнії: баланс науки, природи і спорту

Переїхавши до США, Єгор зіткнувся з зовсім іншим підходом до тренувань. У Каліфорнії спортсмени мають доступ до сучасних спортивних центрів, фізіотерапії, нутриціологів та індивідуальних програм.

«Тут тренування будуються інакше. Так, є серйозна робота на килимі, але паралельно йде велика підтримка відновлення. Контроль харчування, робота з психологом, грамотна періодизація навантажень – усе це допомагає готуватися до турнірів якісніше та з меншими ризиками», – розповідає борець.

Особливу роль відіграє й сама природа Каліфорнії. Наявність гірських масивів і мальовничих лісів створює ідеальні умови для функціональної підготовки. Чисте гірське повітря, різноманіття маршрутів для кросів і тренувань на висоті допомагають розвивати витривалість та силу.

Доступність спортивних майданчиків просто неба робить фізичну підготовку різноманітною: від занять на стадіонах і бігових доріжках до тренувань у горах і біля океану.

Підготовка до пляжної боротьби в Каліфорнії вигідно відрізняється тим, що узбережжя доступне цілий рік, а тренування проходять на професійно обладнаних майданчиках. Це робить процес підготовки більш стабільним і передбачуваним.

Суддівська та громадська діяльність

Окрім особистих досягнень, Єгор активно робив внесок у розвиток боротьби як суддя. Він брав участь у суддівстві всеукраїнських турнірів, що дозволило йому глибше зрозуміти правила і нюанси спорту та поділитися досвідом із молодими спортсменами.

Міні-інтерв’ю з Єгором Мурадяном

– Єгоре, ви багаторазовий призер світових серій з пляжної боротьби. У чому для вас ключова відмінність підготовки в Україні та в Каліфорнії?

– В Україні я отримав загартування і силу характеру. Там тренування були жорсткіші, а умови – іноді екстремальні. У Каліфорнії я навчився краще відновлюватися, розподіляти навантаження і використовувати науку для підвищення ефективності. І, звичайно, тренування біля океану та в горах дають неймовірну мотивацію.

– Ви також судите змагання. Як це вплинуло на вашу кар’єру спортсмена?

– Суддівство дало мені новий погляд на боротьбу. Я став краще розуміти правила, тактику і стратегію. Це допомогло мені самому менше помилятися на килимі і бути більш дисциплінованим.

– Які цілі ви ставите перед собою сьогодні?

– Я хочу продовжувати виступати на міжнародних турнірах, популяризувати боротьбу серед молоді і, можливо, у майбутньому відкрити власну академію або школу боротьби, де зможу передавати свій досвід новому поколінню спортсменів.

Підсумок

Історія Єгора – це приклад того, як поєднання двох шкіл боротьби може дати видатний результат. Українська дисципліна і американські технології, підсилені перевагами каліфорнійської природи, створили унікальну базу, яка робить його одним із найяскравіших представників вільної та пляжної боротьби свого покоління.

Сьогодні він продовжує ставити перед собою амбітні цілі: перемоги на американських і Панамериканських чемпіонатах, а також відкриття власної школи боротьби, яка виховуватиме нових чемпіонів світу і континентальних першостей.