Відомий російський борець виступатиме за іншу країну
Росіянам заплатять компенсацію за борця
близько 1 години тому
Малік Шаваєв
29-річний дворазовий чемпіон Росії з вільної боротьби Малік Шаваєв змінив спортивне громадянство і представлятиме Киргизстан. Про це повідомив президент Федерації спортивної боротьби Росії Михайло Маміашвілі.
Росіянам за спортсмена виплатять компенсацію.
«Шаваєв змінив громадянство. Виступатиме за Киргизстан. Ми отримаємо компенсацію. Це не лідер збірної, нормальна практика. Хотілося б більше».
Шаваєв ставав чемпіоном Росії 2021 та 2022 років у вазі до 86 кг.