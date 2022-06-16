Без Насібова, але з Беленюком. Став відомий склад збірної України з греко-римської боротьби на ЧС-2022
Збірна України U-17 посіла третє місце в загальнокомандному заліку на ЧЄ-2022
Наші «класики» завоювали 5 медалей на турнірі в Бухаресті
15:24
Євген Поковба / Фото - UWWЗбірна України з греко-римської боротьби U-17 завоювала п'ять медалей на чемпіонаті Європи в Бухаресті (Румунія).
Золото:
Євген Поковба, Вагова категорія 45 кг
Бронза:
Микита Дементьєв, вагова категорія 48 кг
Єгор Якушенко, вагова категорія 80 кг
Дмитро Стріжекозін, вагова категорія 110 кг
Максим Радік, вагова категорія 71 кг
Таким чином, українська команда посіла третє місце в загальнокомандному заліку.
Для Дмитра Стріжекозіна та Єгора Якушенко бронза континентальної першості стала дебютною. Вони вперше в своїй спортивній кар'єрі взяли участь в міжнародному турнірі.
Україну на міжнародній арені представляли десять борців серед 172 спортсменів з 29 країн світу.
Напередодні став відомий склад збірної України по греко-римської боротьби на ЧС-2022.
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