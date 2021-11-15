«Братислава» не приехала на матчи еврокубка с «Эпицентром» в связи с коронавирусом. В команде детально рассказали о ситуации

Вице-чемпион Украины второй год кряду играет в Кубке Вызова

Эксклюзив Фото: пресс-служба клуба Словацкая «Братислава» из-за вспышки коронавируса не приехала на матчи 1/32 финала Кубка Вызова с «Эпицентром», которые должны были пройти 16 и 17 ноября в Городке. У вице-чемпиона Украины ответили XSPORT, как обстоят дела с этим вопросом:

От «Братиславы» пришло письмо о том, что они не смогут приехать на матчи. Это письмо они отправили также и в CEV. Ожидаем решения от Европейской конфедерации волейбола по этому вопросу. В прошлом году коллективы, пропускающие встречу в еврокубках в связи с COVID-19 получали техническое поражение. Возможен вариант с переносом матчей, но, учитывая календарь «Подолян» (20-21 ноября тур чемпионата Украины и 26-27 матчи за Суперкубок), а также сроки 1/16 финала еврокубка (в районе 1 декабря первый матч и ответный 8 декабря), тяжело куда-либо уместить еще два матча. Отметим, что в последнем розыгрыше Кубка Вызова украинский коллектив стал пятым. Напомним, что в последнем туре «Эпицентр» впервые в сезоне потерял очки.

Олег Шумейко-младший