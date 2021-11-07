Лидер чемпионата Украины «Эпицентр» впервые в сезоне потерял очки

«Подоляне» дожали «Барком» на тай-брейке

Фото: Пресс-служба Эпицентра

В мужской Суперлиге прошел матч прошлогодних финалистов чемпионата Украины. Золотые медалисты сезона-2020/21 «Барком-Кажаны» в пяти сетах уступили лидеру турнира «Эпицентру».



Львовяне вели 2:0 по партиям (дважды брали партию с минимальным перевесом), но замена связующего «Подолян» Владислава Диденко на Сергея Евстратова изменила ход встречи. Дальше подопечные Мариуша Сордила разгромно победили двух сетах. Все шло в похожем ключе и на тай-брейке, но 11:7 превратилось в 11:11. Но на большее усилий игроков Угиса Крастиньша не хватило – 15:12 победа коллектива из Городка.

Самым результативным в матче стал чемпион мира Артур Шальпук – доигровщик заработал 25 очков. У «Баркома» же лучшим бомбардиром стал Александр Дьячков – диагональный набрал 21 пункт. Отметим, что «Эпицентр» впервые в сезоне потерял очки.

Суперлига. Мужчины.

«Барком-Кажаны» – «Эпицентр-Подоляне» (26:24, 25:23, 17:25, 19:25, 12:15)

Напомним, что «Прометей» стал второй командой из Украины в основном этапе Лиги чемпионов.