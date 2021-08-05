Бразилия выбила россиянок, повторение финала чемпионата мира. Результаты четвертьфиналов женского волейбольного турнира
Бразилия впервые с 2000 года осталась без финала Олимпиады. Результаты полуфиналов волейбольного турнира
ОКР в финале сыграет с единственной командой, которая нанесла им поражение на турнире
5 августа 17:27
Фото: Getty Images
Завершились полуфиналы мужского волейбольного турнира на Играх-2020 в Токио, Япония.
В первом полуфинале действующие олимпийские чемпионы Бразилия уступила ОКР (Россия). Отметим, что впервые за последние пять Олимпиад бразильцы оказались вне финала Олимпийских игр (серебро в Пекине и Лондоне, золото в Афинах и Рио).
Во втором полуфинале сенсационная Аргентина «всухую» уступила сборной Франции.
Отметим, что французы – единственные, кто сумел огорчить россиян на этой Олимпиаде.
Олимпийские игр-2020. Токио, Япония. Волейбол. Мужчины. 1/2 финала
Бразилия – ОКР (Россия) 1:3 (25:18, 21:25, 24:26, 23:25)
Франция – Аргентина 3:0 (25:22, 25:19, 25:22)
Комментарии 0