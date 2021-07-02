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CEV считает, что в одной группе Евроволей-2021 с чемпионами мира и Европы пристально следить стоит за лидером сборной Украины

Европейская конфедерация волейбола отметила диагонального сборной Украины Виецкого
Волейбол
2 июля 23:06
CEV считает, что в одной группе Евроволей-2021 с чемпионами мира и Европы пристально следить стоит за лидером сборной Украины
Дмитрий Виецкий в атаке на Золотой Евролиге-2021 / Фото: facebook.com/lasmirroks

ЕКВ (Европейская конфедерация волейбола) на своем официальном сайте опубликовала анализ группы A чемпионата Европы-2021.

В ней кроме сборной Украины выступят также действующие чемпионы мира Польша и триумфаторы континентального первенства-2019 Сербия, а также Бельгия, Греция и Португалия.

Примечательно, что в группе «смерти» CEV отметила игроком, за которым нужно следить, лидера атак сборной Украины – диагонального Дмитрия Виецкого:

Украинский диагональный вышел на первые роли в последнем EuroVolley, неся большую часть нагрузки в невероятном выступлении сборной Украины, когда их смогли остановить лишь будущие чемпионы сербы в четвертьфинале. С тех пор он поднял свою игру на новый уровень, войдя в топ-10 в чемпионате России по набранным очкам с 452 пунктами в 99 сыгранных сетах. Дмитрий и Олег Плотницкий – одна из лучших пар нападающих в Европе.

Отметим, что в Золотой Евролиге-2021 Виецкий с национальной командой стал вице-чемпионом.

Напомним, что клубную карьеру Дмитрий продолжит в «Эпицентре».

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Украины (волейбол) Дмитрий Виецкий чемпионат Европы-2021 по волейболу

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