Чемпион Украины подписал легионерку из США

«Прометей» приобрел новую доигровщицу

Фото: Twitter

«Прометей» подписал контракт с американкой Анае Адорой, сообщил на своей странице в Facebook президент клуба Владимир Дубинский.



Доигровщица присоединится к чемпиону Украины 27 ноября. Ожидается, что Адора сможет помочь коллективу уже во втором матче Лиги чемпионов против «Девелопреса».

Анае за свою карьеру успела поиграть в США, Южной Корее, Турции и Пуэрто-Рико, а также вызывалась в сборную. Отметим, что национальная команда США стала олимпийским чемпионом Токио-2020.

Сегодня, 23 ноября, «Прометей» проведет дебютный матч в групповом этапе Лиги чемпионов. Трансляция матча «Локомотив» – «Прометей» пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 17:55 по киевскому времени.