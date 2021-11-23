Первый матч Лиги чемпионов – и сразу же с фаворитом. «Прометей» схлестнется с чемпионом России

В связи с напряженной политической ситуацией матч пройдет на нейтральной территории

Превью

«Прометей» / Фото: cev.eu

Сегодня, 23 ноября, «Прометей» дебютирует в Лиге чемпионов. Да, чемпион Украины уже дважды выступал в квалификации, но все же настоящая ЛЧ начинается именно с группового этапа – в двадцатке сильнейших европейских команд.



Коллективы из России и Украины стараются разводить во многих видах спорта. В волейболе ситуация иная – но CEV все же решила, что матчи пройдут на нейтральной территории. Домашний матч «Локомотива» пройдет в Минске, а «Прометея» – в Стамбуле.

Посмотрев на группу украинского коллектива, невольно вспоминается квартет «Химика» в сезоне 2019/20 самого престижного еврокубка. Чемпион Германии, обладатели медалей первенства Польши и представитель топ-чемпионата. Южненкам тогда достались «Альянс», ЛКС и «Новара», а слобожанкам – «Дрезден», «Девелопрес» и «Локомотив».

Фото: cev.eu

Да, в последние годы итальянские коллективы выступают в разы лучше клубов из России, но говорить о том, что «Прометею» будет проще, язык не поворачивается. В дебютном матче в основе Лиги чемпионов украинскую команду ожидает испытание фаворитом группы – калининградским «Локомотивом».

«Локо», как и «Прометей», довольно молодой клуб. Команда из Калининграда была создана в 2018-м году. Коллектив ставил перед собой амбициозные цели – сразу же начал путь в Суперлиге, а ближайшей задачей было место в медалях в следующие три года. Что ж, «Локомотиву» столько не понадобилось. В первом же сезоне команда стала вице-чемпионом России. В следующем году удалось повторить это достижение (из-за коронавируса сезон завершили досрочно, а места распределили по итогам регулярного чемпионата). А в сезоне 2020/21 им удалось сделать последний шаг – в финале с 0:2 отыгрались в матче с московским «Динамо».

Фото: пресс-служба Локомотива

А вот в еврокубках дела у железнодорожниц пока идут не особо. Это их третье выступление в групповом этапе Лиги чемпионов – до этого дважды не удалось пробиться в плей-офф. Откровенно говоря, не везло с квартетами. В дебютном розыгрыше жребий свел с «Вакифбанком» и «Скандиччи», а в последний раз стали участниками «группы смерти» – «Экзачибаши», московское «Динамо», «Локо» и «Альянс». В такой четвертке удалось выиграть всего один матч у немок.

Чемпионский состав сохранить не удалось – легионеры (диагональная Луиза Липпман и связующая Лаура Дейкема) продолжат свою карьеру в других командах. Место в диагонали в этом сезоне занимает Мальвина Смаржек. Мозгом же команды стала Ирина Филиштинская. Второе вакантное место иностранного игрока решили выделить на доигровщицу – Бьянка Буша пока еще не играла, но уже тренируется и готовится к своему дебюту.

Бьянка Буша в тренажерном зале / Фото: пресс-служба Локомотива

Лидерами коллектива являются Смаржек и Ирина Воронкова. Да, поначалу новые диагональная и связующая испытывали небольшие проблемы с взаимопонимание (слишком мало было времени после чемпионата Европы), но из игры в игры химия коллектива только улучшалась. «Локомотив» единственный в российской Суперлиге идет без поражений – как и «Прометей» в Украине.

Фото: пресс-служба Локомотива

Коллективы избрали разные тактики на старте национальных первенств. Если Иван Петков по возможности старается давать игровое время всем своим волейболисткам, то Андрей Воронков рассчитывает на свою стартовую семерку, редко используя ротацию.

Также, как диагональная «Локомотива», по ходу сезона начала набирать форму и ее визави по Хэйди Казанова. Кубинка, которая на старте сезона была большой угрозой на подаче, добавила и в остальных элементах – агрессии в атаке и на блоке.

Фото: cev.eu

Трансляция матча «Локомотив» – «Прометей» пройдет на телеканале XSPORT и портале XSPORT.ua. Начало – 17:55 по киевскому времени.