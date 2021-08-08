Франция, которая чудом вышла из группы, выиграла олимпийский турнир, обыграв в финале ОКР
Женская сборная США в матче за золото Олимпийских игр обыграла бразильянок
Команда Сербии стала бронзовым призером Олимпиады в Токио
09:25
Фото: Reuters
Женская сборная США в финале волейбольного турнира Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония) одержала победу над командой Бразилии.
Южная Корея в матче за бронзу Олимпиады уступила Сербии.
Олимпийские игры. Токио (Япония)
Волейбол. Женщины. Финал
Бразилия – США: 0-3 (21:25, 20:25, 14:25)
Матч за третье место
Южная Корея – Сербия: 0-3 (18:25, 15:25, 15:25)
Мужская сборная Франции по волейболу впервые в истории выиграла Олимпийские игры.
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