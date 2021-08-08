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Женская сборная США в матче за золото Олимпийских игр обыграла бразильянок

Команда Сербии стала бронзовым призером Олимпиады в Токио
Olympics Токио-2020
09:25
Женская сборная США в матче за золото Олимпийских игр обыграла бразильянок
Фото: Reuters

Женская сборная США в финале волейбольного турнира Олимпийских игр-2020 в Токио (Япония) одержала победу над командой Бразилии.

Южная Корея в матче за бронзу Олимпиады уступила Сербии.

Олимпийские игры. Токио (Япония)

Волейбол. Женщины. Финал

Бразилия – США: 0-3 (21:25, 20:25, 14:25)

Матч за третье место

Южная Корея – Сербия: 0-3 (18:25, 15:25, 15:25)

Мужская сборная Франции по волейболу впервые в истории выиграла Олимпийские игры.

Рене Тер Велде
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Новости: Волейбол

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