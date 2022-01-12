«Эпицентр» уступил в первом матче Кубка Вызова лидеру чемпионата Греции

Украинцы уступили во второй раз в сезоне

Фото: Facebook Эпицентра

«Эпицентр» на своей площадке проиграл «Панатинаикосу» в первом матче 1/8 финала Кубка Вызова.



«Подоляне» неплохо начали встречу, завладев преимуществом в четыре очка (5:1). Вот только дальше представителям лидера чемпионата Греции удалось нащупать свою игру.

Следует отметить, что у украинской команды по сезону большие проблемы со здоровьем игроков. Если Артур Шальпук успел вернуться в строй – и стал вторым бомбардиром украинцев (15 пунктов), затащив третий сет (8 очков за партию), – то вот Дмитрий Виецкий форму еще набрать не успел, а Горден Брова на площадке и вовсе не появился.

Наиболее заметной фигурой «Эпицентра» в матче стал капитан команды Юрий Семенюк – 18 очков от центрального за четыре сета, из которых 8 (!) на блоке.

«Подоляне» смогли нейтрализовать одного из лидеров клуба из Афин Атанасиоса Протопсалтиса. Его вы можете помнить по стартовому матчу сборных Украины и Греции на Евроволей-2021. Тогда он дотащил эллинов до пятой партии. В сегодняшнем же матче «Панатинаикос» вел за собой Брам Ван Ден Дрис – мощный бельгийский диагональный настрелял целых 22 пункта.

Кубок Вызова. 1/8 финала. Первый матч

«Эпицентр-Подоляне» – «Панатинаикос» 1:3 (24:26, 23:25, 25:20, 22:25)

Напомним, что ответная встреча пройдет 18 января в Афинах.