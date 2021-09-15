Ерещенко: «С Россией лучше сыграть не могли»
Один из самых опытных игроков сборной Украины Ян Ерещенко рассказал, что не удалось команде в матче 1/8-й финала чемпионата Европы против России:
«Своего глобального максимума не удалось продемонстрировать, однако в этот день сыграть лучше не могли. Отдали все силы на площадке, но, к сожалению, не достигли результата. Проанализируем игру и будем двигаться дальше.
Считаю, что на результат повлиял комплекс факторов. Не хватило физики, тактики, индивидуальной техники, уверенности в себе и концентрации в ключевых эпизодах. Отмечу, что сборная России была не такой сильной, как на Олимпиаде. Должны были побеждать этого соперника, но, к сожалению, не смогли.
В команде не было никакого политического подтекста, однако со стороны СМИ и болельщиков это чувствовалось. Этот матч был очень важен для нас, учитывая ажиотаж. Все читали в интернете о призовых в размере 10 млн в случае победы над Россией. В психологическом плане нам было непросто. Это бремя давил на нас и возможно именно поэтому не смогли продемонстрировать свой максимум. Избыточное давление больше мешает, чем помогает».
Комментарий капитана сборной Украины.
Украина проиграла, однако впервые в истории личных противостояний сумела взять сет у России.