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Ерещенко: «С Россией лучше сыграть не могли»

Игрок сборной Украины считает, что на команду повлияло давление перед матчем
Волейбол
20:40
Ерещенко: «С Россией лучше сыграть не могли»
Фото: eurovolley.cev.eu

Один из самых опытных игроков сборной Украины Ян Ерещенко рассказал, что не удалось команде в матче 1/8-й финала чемпионата Европы против России:

«Своего глобального максимума не удалось продемонстрировать, однако в этот день сыграть лучше не могли. Отдали все силы на площадке, но, к сожалению, не достигли результата. Проанализируем игру и будем двигаться дальше.

Считаю, что на результат повлиял комплекс факторов. Не хватило физики, тактики, индивидуальной техники, уверенности в себе и концентрации в ключевых эпизодах. Отмечу, что сборная России была не такой сильной, как на Олимпиаде. Должны были побеждать этого соперника, но, к сожалению, не смогли.

В команде не было никакого политического подтекста, однако со стороны СМИ и болельщиков это чувствовалось. Этот матч был очень важен для нас, учитывая ажиотаж. Все читали в интернете о призовых в размере 10 млн в случае победы над Россией. В психологическом плане нам было непросто. Это бремя давил на нас и возможно именно поэтому не смогли продемонстрировать свой максимум. Избыточное давление больше мешает, чем помогает».


Комментарий капитана сборной Украины.

Украина проиграла, однако впервые в истории личных противостояний сумела взять сет у России.

Источник: kamp-sport.com Сергей Остапенко
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Теги

Сборная России (волейбол) сборная Украины (волейбол)

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