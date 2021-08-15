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Главный тренер сборной Украины обозначил цели на Евроволей-2021

Владимир Орлов оценил соперников «сине-желтых»
Волейбол
16:00
Главный тренер сборной Украины обозначил цели на Евроволей-2021
Фото: CEV

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Орлов ответил на пару вопросов, касающихся чемпионата Европы-2021.

Что скажете о соперницах по группе D на предстоящем Евро?

Все команды сильные и достойные. К примеру, сборная Турции на прошедшей Олимпиаде была в числе четвертьфиналистов, а на предыдущем чемпионате Европы заняла второе место. Волейболистки Нидерландов до этого тоже были дважды подряд серебряными призерами Евро. С командой Швеции весной нынешнего года мы играли в одной отборочной группе и знаем силу этих соперниц. Румынки хозяйки турнира, поэтому дома они постараются показать себя с самой лучшей стороны. Как и сборная Финляндии, которая звезд с неба не хватает, но сыграть на хорошем уровне, конечно же, может. 
  

Какая задача стоит перед сборной Украины на ближайшем чемпионате Европы?

Мы будем бороться в каждой игре за положительный результат. И задача-минимум для нас – это выйти из группы. А как дальше может получиться в плей-офф, покажет время.

Чемпионат Европы пройдет с 18 августа по 1 сентября. Турнир примут четыре страны (Сербия, Болгария, Хорватия и Румыния).

Эксклюзивное интервью XSPORT с одной из самых титулованных украинских волейболисток.

Сергей Остапенко
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Владимир Орлов (волейбол)

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