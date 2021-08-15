Орлов: «У всех большое желание играть и побеждать»
Главный тренер сборной Украины обозначил цели на Евроволей-2021
Владимир Орлов оценил соперников «сине-желтых»
16:00
Фото: CEV
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Орлов ответил на пару вопросов, касающихся чемпионата Европы-2021.
Что скажете о соперницах по группе D на предстоящем Евро?
Все команды сильные и достойные. К примеру, сборная Турции на прошедшей Олимпиаде была в числе четвертьфиналистов, а на предыдущем чемпионате Европы заняла второе место. Волейболистки Нидерландов до этого тоже были дважды подряд серебряными призерами Евро. С командой Швеции весной нынешнего года мы играли в одной отборочной группе и знаем силу этих соперниц. Румынки хозяйки турнира, поэтому дома они постараются показать себя с самой лучшей стороны. Как и сборная Финляндии, которая звезд с неба не хватает, но сыграть на хорошем уровне, конечно же, может.
Какая задача стоит перед сборной Украины на ближайшем чемпионате Европы?
Мы будем бороться в каждой игре за положительный результат. И задача-минимум для нас – это выйти из группы. А как дальше может получиться в плей-офф, покажет время.
Чемпионат Европы пройдет с 18 августа по 1 сентября. Турнир примут четыре страны (Сербия, Болгария, Хорватия и Румыния).
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