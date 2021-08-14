Ирина Трушкина: «Зарплаты у детских тренеров 3000 гривен – и как жить?»

XSPORT пообщался с 7-кратной чемпионкой Украины накануне Евроволей-2021

Эксклюзив

Ирина Трушкина / Фото: Facebook

18 августа стартует чемпионат Европы-2021 по волейболу.



XSPORT побеседовал с одной из самых титулованных украинских волейболисток – за свою карьеру Ирина Трушкина 7 раз становилась чемпионкой Украины и обладательницей национального кубка, два раза выигрывала национальное первенство Румынии, и покорила один из самых элитных чемпионатов мира – с «Хемиком» стала первой в Польше.

Центральная блокирующая рассказала о подготовке к предстоящему Евроволей, недостатках украинского волейбола и работе с известным итальянским специалистом.

Второе чемпионство Румынии для Трушкиной

У вас был насыщенный сезон. Национальные первенства в Румынии, а также стадия 1/4 финала Кубка ЕКВ. Удалось ли вам отдохнуть во время летней паузы, набраться сил и соскучиться по волейболу?



Если честно, отдохнуть вообще не получилось. Вначале ты приезжаешь и просто пытаешься ничего не делать. Ты хочешь только находиться с семьей. Потом еще съездить – у меня родители живут в другом городе. Пока к ним съездила, побыла, вернулась. Туда-сюда, уже и все, июнь. Тогда мне позвонил Михаил Мельник (президент Федерации волейбола Украины – прим.), спросил, хочу ли я поехать в сборную. Думала, что в силу возраста меня не вызовут. Михаил Григорьевич сказал, что созвонится с тренером – и наставник (главный тренер сборной Украины Владимир Орлов – прим.) сказал приезжать. Владимир сказал, что знает меня, и я буду вызываться в сборную. Поэтому потом уже все было скомкано. Успеть и уколоться в колени укольчики, которые делаются каждый год для профилактики, для укрепления суставов. И все, за недельку уже самой начинать тренироваться дома. Волейбол я просто люблю сердцем и душой, поэтому у меня нет такого, он мне прямо надоел, или я очень соскучилась.

Между Золотой Евролигой и чемпионатом Европы вы провели пять спаррингов (два с Болгарией и три с Грецией)? Какой микроклимат в команде?

Микроклимат в команде позитивный, мы все хорошо познакомились. Лесек (диагональная сборной Украины Леся Рыхлюк – прим.) присоединилась позже, поэтому она еще добирает свои кондиции. Но ее все девчонки знают, конечно, и она сама добрый и позитивный человечек. Поэтому у нас что касается позитива внутри, то всего хватает. Игр нам не хватило. Тренер хотел всех посмотреть, попробовать – то бишь по партии-две поиграть всем? Я считаю, что этого очень мало. Наставнику виднее, он, наверное, определился с составом. Картина игры вырисовывается. Касательно игр с Болгарией – их тяжело рассматривать как подготовку. Мы играли без Рыхлюк, под нагрузками. Просто мяч почувствовать, поле. Спаррингами это назвать не могу. Вот с Грецией уже можно считать. Борьба была, задачи какие-то, видео изучали.

Главный тренер сборной Украины огласил состав команды на чемпионат Европы

Как вам пришла идея записывать контент о волейболе (интервью с игроками сборной, прогулки в Болгарии?). Знаю, что в Турции этим увлеклись Ким Ён Кун и Татьяна Кошелева, но вот из Украины, пожалуй, никого вспомнить не могу.

Это было абсолютно спонтанно. Я просто написала опрос, надо оно людям или не надо. И было много активности, ответов, что было бы интересно. В принципе, мне очень приятно, потому что сами болельщики задавали вопросы. А я их просто зачитывала, была передаточным звеном. Подхожу, прошу девчонок. Стеснительных девочек у нас тоже хватает, выкручиваемся как можем. Как с Ольчиком Скрыпак (связующая сборной Украины Ольга Скрыпак), которая не дает интервью.

Мне кажется, что это интересно, ситуация внутри команды. Единственный момент, что сложно для этого находить время. От трненировок я тоже устаю. Мне нравится обрабатывать видео – я всегда требую от себя качества. Не сказать, что у меня там какая-то мегакамера или микрофон, но мне это нравится. И я надеюсь, что людям тоже.

Большой спорт не бывает без травм? Приходилось ли вам играть с повреждениями, и каков был результат таких непростых матчей?

Вопрос, конечно, двоякий. Я очень рада, что у меня не было никаких операций или больших повреждений. Но с микротравмами я играю уже очень давно, минимум с 2006 года. Тогда у меня был надрыв сухожилий, связок и мышц. Удалось найти врача, с которым я работаю до сих пор – Ковальчук Николай Владимирович. Я ему очень благодарна за помощь и доверяю только ему. В каждом сезоне есть какой-то промежуток времени, когда есть микроповреждение. Меня это никогда не останавливало. Как говорится, что не убивает, делает нас сильнее. Я более терпимо к этому отношусь, и с каждым разом, когда приходится терпеть побольше, порог боли увеличивается и ты можешь терпеть больше и уже не замечаешь. Ноющие боли, когда ты спишь на больном плече, или колени где-то затекли, и ты не можешь сидеть ровно в маршрутке. А люди не понимают и отклоняются назад, потому что им хочется полежать на сидение. А у тебя колени просто им в спину, и ты никуда не можешь их деть. Ну это так, отступление, может кого-то повеселит, может нет, а может люди задумаются, что бывают такие печальки. Подбаливают, но свыкаешься. Когда идет игра, азарт, я про все эти микротравмы забываю и чувствую себя великолепно.

Сезон в Румынии вы заканчивали с Джованни Капрарой – фигура для женского волейбола невероятных масштабов. Тренер, выигравший чемпионат мира, многократный победитель Лиги чемпионов…

Джованни Капрара / Фото: Facebook Targoviste

Расскажу о нем с большим удовольствием. Очень крутой тренер. У него дисциплина как на площадке, так и за ее пределами. Не могу сказать, что шаг влево, шаг вправо – расстрел. Но чувствуется особая аура. Мы конкретно знали, за какой кусочек, квадратик, миллиметрик отвечаем. Что делаем, в какую точку доводим связке и с какого места она пасует в ту или иную зону. Почерпнуть удалось очень многое. Он еще работал с нашей Ириной Жуковой (одна из лучших связующих мира – двукратный обладатель Лиги чемпионов, а также победительница клубного чемпионата мира – прим.), надеюсь все ее помнят. Для меня она кумир по работе, хоть и играла на другой позиции. Я очень ею восхищаюсь. Рада, что удалось с ней поиграть. Вспоминали с Капрарой вместе те времена. После сезона с Джованни за месяц-полтора что мы там были, реально можно конкретно уходить в тренера – информации получено огромное количество, только бери и пользуйся.

С «Тырговиште» в Кубке ЕКВ вы встречались с «Прометеем». Как вы оцените уровень чемпиона Украины?

Фото: cev.eu

Если быть честной, я оцениваю не очень высоко уровень чемпионата Украины в данный момент. Я играла в Румынии – тоже не топовое национальное первенство, если сравнить с Польшей, где я выступала до этого (в «Хемике» – прим.). В Румынии есть три-четыре команды, которые между собой рубятся. Две команды идут в лидерах буквально нос в нос. Но там легионеров неограниченное количество, они приезжают в Румынию, усиливают чемпионат. Нынешний чемпионат Украины никак не сравнить с тем, в котором играли мы в 2004, 2005 годах. Да и раньше. Да чемпионат был такой, можно было пободаться практически с каждой командой. А сейчас наш уровень волейбола немного настораживает и за него очень тревожно и печально, если честно. Молодежь приходит, но ее очень мало, и очень мало хороших детских тренеров. Почему? Потому что для них нет никакой мотивации. Оплата труда, как я поняла, невысокая, и никто не хочет тратить свои силы.

В Украине в сфере спорта это большая проблема – отток кадров. Как тренерских, так и игроков. Как вы считаете, как можно попытаться если не убрать эту проблему, то по крайней мере минимизировать?

Этот вопрос как раз касается изначальной подготовки. Детских тренеров, которые воспитывают, подготавливают спортсменов до 13-14 лет. Заинтересуйте тренеров, дайте им возможность качественно подготовить детей, и потом предоставить, куда этих детей направить, в какие команды. И чтобы команды обеспечивали минимальное обмундирование – кроссовки, наколенники, самую минимальную зарплату для подрастающего поколения. И уже потом развивать саму Суперлигу. Как по мне, самое начало проблемы в неадекватной оплате детских тренеров. У них детей забирают и все, им даже никакого бонуса за воспитание. И как вы думаете, какой человек, который хочет выжить – за 2-3 тысячи гривен он ничего себе не купит, как и своим детям, которые дома ждут. Если они тут никому не нужны, или где-то им заплатят… Говорю чисто теоретически. Как я вижу эту схему, как они не доходят до Суперлиги, или доходят мало-мальски. А почему не доходят? Потому что есть лучше варианты с лучшей оплатой труда как для этих детей, с возможным обучением в других странах, так и для тренеров, которые этих детей подготовили. Это мое виденье.

Не так давно в украинский волейбол пришли Владимир Дубинский (отвечает за женский волейбол) и Александр Герега (отвечает за мужской волейбол). Как вы считаете, способно ли это подтолкнуть других меценатов или частных предпринимателей к развитию волейбола?

Очень надеюсь, что так и будет. Спасибо большое таким спонсорам, которые не побоялись вложить свои деньги. При том, то, что я вижу со стороны, у Владимира Михайловича отношение к девчонкам, к «Прометею», как к своей семье. Он работает над сплочением коллектива, и, конечно, когда растут молодые, у них есть пример, к чему стремиться, быть в такой волейбольной семье.

Освещение – также один из недостатков украинского волейбола. Если сравнить с теми же чемпионатами Польши и Италии – это небо и земля.

Да, я согласна, что освещение – один из недостатков тоже. Хотя я немного скептически отношусь к этому вопросу. Может, из-за того, что побывала в более сильных чемпионатах, в той же Польше. Даже в Румынии не все матчи было бы интересно смотреть. Мне, как зрителю. Так же само и в Украине. Я, когда в детстве играла в кружочке на пляже, казалось, что там интереснее, зажигательнее, динамичнее, чем у нас сейчас в «классике». Пусть на меня не обижаются, но надо действительно поднимать даже эмоциональную составляющую, чтобы людям было интересно. Не обязательно бить сильно, до потолка, или что-то сверхъестественное показывать – желание, искры в глазах у игроков. Ну и, конечно, квалификацию поднимать. Понятно, что игра, здоровье игроков – на первом плане. Но из таких аспектов, как пиар и продвижение команд, возрастает интерес к клубу. Где-то что-то сказал, публиковал видео – и пошло сарафанное радио. Было бы круто иметь в каждом коллективе такого человека. Я бы хотела выделить команду «Аланта». Мне вылезли реклама в Instagram, что есть такая команда. Это не сейчас было, еще два года назад, когда они в «вышке» (Высшая лига – прим.) играли. Кто-то занимался роликами, необычными, интересными. Может, не суперпрофессиональными, но за ними интересно было наблюдать. Освещение команды и тренеров, что, как и где. Конечно, сейчас у «Прометея» все тоже на должном уровне, но я тогда почему-то запомнила.

Какие специалисты обязательно должны быть в команде?

У некоторых команд нет даже финансирование на доктора и массажиста, чтобы это были разные люди. Не может один специалист выполнять две функции. Вот как у нас в больницах – есть окулист, травматолог. Так же есть и отдельно массажист, доктор, первый тренер, второй тренер, который помогает набивать девчонкам. В команде также обязан быть фитнесс-тренер. Во-первых, правильно детям преподносится информация, они правильно развиваются. Не просто нагружаются, как у нас в Советском Союзе было – дают невероятные нагрузки, выдержишь – пройдешь дальше, а иначе сломаешься. Это неправильно. Фитнесс-тренер поможет с закачиванием мелких волокон, связок, что потом помогает избежать больших травм.

3 номер на футболке. Он идет с вами из одной команды в другую? Почему выбор пал именно на него? Связан ли только с датой рождения (3 декабря – прим.), или есть нечто большее?

И День Рождения, и по жизни число 3 очень часто появляется. Не знаю, почему я его выбрала. Наверное, выбор был в детстве, ну как в детстве, уже подростком была, связан с датой. Но по факту, это был внутренний какой-то выбор, и я замечаю много замечательных моментов, что там 3, там 3 где-то. Мне номер нравится, кажется веселым, позитивным. Мне он напоминает улыбку и добродушную булочку. Я хоть и не булочка, но булочки люблю.

Фото: cev.eu

Если не ошибаюсь, ваш сын занимается баскетболом. Не думали ли отдать его в секцию волейбола?

Вы ошибаетесь. Папа его хотел в баскетбол, но как-то ему не сильно пошло. Он сейчас занимается гандболом. В волейбол его я отдавать не планировала, потому что я не хотела влиять на его выбор. Мой муж на хорошем любительском уровне баскетболист. Я занимаюсь волейболом. То бишь, сын видел оба вида спорта с самого детства. Если ему не захотелось, то я ничего не сделаю, я не буду заставлять.

За свою волейбольную карьеру вы выступали в пяти национальных чемпионатах. Хотели бы попробовать свои силы еще где-то, например, в Италии.

В Италии хотелось поиграть еще со времен Жуковой, этот чемпионат всегда был сильный. Но мне кажется, что уже туда в силу возраста не удастся попасть. Все же ищут всегда молодых, перспективных. Не знаю, где я буду в следующем году. Пока хочу сосредоточится на сборной, если чем-то помогу, буду рада.

Вы уже долгое время проводите вместе с игроками сборной Украины. Можете одним-парой слов описать каждую из своих напарниц?

Желаю вам, как команде, на чемпионате Европы показать свой лучший волейбол, обойтись без травм и получить удовольствие от игры.

Это все очень важно! Благодарю.

Расписание игр сборной Украины на чемпионате Европы:

Группа D

19 августа

Украина – Нидерланды

20 августа

Украина – Турция

21 августа

Украина – Финляндия

23 августа

Украина – Швеция

25 августа

Украина – Румыния

Беседовал Олег Шумейко-младший