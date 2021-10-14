Петков: «Был вне себя от счастья, когда мы вышли финал квалификации ЛЧ»
Капитан «Прометея»: «Перестояли и дожали «Кальцит»
Анисова – о втором матче второго раунда отбора Лиги чемпионов
17:04
Богдана Анисова в атаке / Фото: cev.eu
Капитан «Прометея» Богдана Анисова в интервью пресс-службе клуба поделилась впечатлениями от выхода в финал квалификации Лиги чемпионов после матчей с «Кальцитом» (3:1, 3:1):
Хочу сказать большое спасибо – всей команде, персоналу. Все большие молодцы. Да, с «Кальцитом» была сложная игра. Где-то не получалось, но мы, можно сказать, перестояли и все-таки дожали свою позицию. Все спасибо, я очень рада.
Напомним, что в финале отбора в групповой этап чемпион Украины сыграет с победителем пары «Невшатель» – «Младость».
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