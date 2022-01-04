Кодола: «Волейбол – это не профессия, это дело, от которого я получаю удовольствие»

Капитан женской сборной Украины рассказала о своем отношении к этому вида спорта

Надежда Кодола / фото - volleyball.ua Капитан женской сборной Украины по волейболу Надежда Кодола, которая в этом сезоне выступает за «Алтай», рассказала о своем отношении к этому вида спорта. «Мне и до сих пор трудно называть это профессией, потому что волейболом я всегда занимаюсь в свое удовольствие. Чем дальше, тем больше понимаю, что я играю не потому, что это работа, а потому, что мне это нравится. Именно поэтому я и до сих пор остаюсь в спорте. Это возможность совершенствоваться и выступать против сильных соперников. Например, в этом году наша команда «Алтай» победила в чемпионате Азии и получила билет в клубный чемпионат мира из волейбола. Мы смогли пробиться в число шести сильнейших команд мира, играть с топовыми игроками и олимпийскими чемпионами на одном поле. Словами не передать, эту атмосферу и эмоции от общения со звездами волейбола». В первом матче плей-офф чемпионата Европы сборная Украины уступила команде Польши.