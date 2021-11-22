«Конельяно» установил невероятный мировой рекорд

Итальянский коллектив выиграл 74 матча кряду

Фото: Volleyball World

Женская волейбольная команда «Конельяно» установила новый мировой рекорд по продолжительности победной серии. Итальянский клуб в последнем туре Суперлиги «всухую» обыграл «Трентино», завоевав 74-ю победу подряд.

Последнее поражение «Конельяно» случилось еще в декабре 2019 года в матче с «Перуджей». С того времени коллектив завоевал чемпионство Италии, дважды выиграл Кубок и трижды Суперкубок Италии, а также по разу Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Отметим, что предыдущий достижение принадлежало «Вакифбанку», который с 2012 по 2014 завоевал 73 победы. Примечательно, что итальянский коллектив обыграл клуб из Турции в финале прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов.

В текущем сезоне «Конельяно» с девятью победами лидирует в национальном первенстве. В мужской Суперлиге только «Перуджа» капитана сборной Украины еще не проигрывала.