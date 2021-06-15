Крастиньш: «Хотим снова поднять трофей Евролиги»

Наставник сборной Украины – о целях на «Финал четырех» Золотой Евролиги

Интервью

Угис Крастиньш / Фото: Артем Лавренчук

В преддверии «Финала четырех» Золотой Евролиги-2021 главный тренер мужской сборной Украины Угис Крастиньш рассказал о первом за почти два года международном турнире и высказался о предстоящих решающих встречах соревнования. Отметим, что в полуфинале Золотой Евролиги нас ожидает повторение 1/8 финала чемпионата Европы-2019 – гостевой матч с Бельгией.



Угис, прежде всего, хочу передать от наших болельщиков большое спасибо за игру и, главное, за такой отличный результат на групповом этапе Золотой Евролиги. Понимаю, что все это далось непросто, так как команда много и упорно готовилась к этому турниру. Что Вам особенно запомнилось в играх в Запорожье?

Начну с того, что тренировки и контрольные матчи не могут в полной мере заменить официальные поединки. А у нас из-за ситуации с коронавирусом получился перерыв более чем в полтора года, когда сборная Украины не играла в официальных поединках. Это, пожалуй, меня беспокоило больше всего. И в некоторых матчах с Румынией и Словакией возникали моменты, связанные именно с данным обстоятельством. Тем не менее, хочу отдать должное ребятам, они сумели справиться с трудностями, с честью выходили из сложного положения и добивались необходимого нам результата.

Кого-то можете отметить на площадке?

Нет, никого выделять не буду. Мы сознательно дали возможность поиграть всем волейболистам, которые были включены в заявку. И каждый внес свой вклад в общее дело. Причем это касается и тех, кто начинал игру в стартовом составе, и тех, кто выходил на площадку со скамейки запасных.

Приятно было снова играть со зрителями?

Не то слово. Поэтому особенно хочу поблагодарить запорожцев и всех украинских болельщиков за поддержку. Это было для нас очень важно и необходимо.

Кстати, насколько мне известно «Финал четырех» в Бельгии пройдет без зрителей. Или уже есть другая информация?

Вы правы, еще при жеребьевке нам подтвердили, что болельщиков на трибунах не будет. Не думаю, что за эту неделю что-то изменится.

Продолжая тему зрителей, давайте вспомним, что на чемпионате Европы в Бельгии в сентябре 2019 года сборная Украины встречалась с хозяевами площадки в 1/8 финала. Тогда болельщики активно поддерживали свою команду, однако бельгийцам это не помогло, и вы выиграли со счетом 3:2. Отсутствие зрителей сейчас для вас плюс или минус?

Волейбол, как и любой другой игровой вид спорта, существует для зрителей и болельщиков. Поэтому всегда приятнее играть, когда вокруг много людей, причем это касается и домашних, и выездных матчей. Здесь совсем другой настрой, другие эмоции. Очень хотелось бы, чтобы в дальнейшем игры всегда проходили со зрителями.

Наверняка Вы пристально следили за сборной Бельгии на чемпионате Европы и внимательно изучаете ее сейчас. Какой она запомнилась тогда и много ли изменений произошло в ее составе?

Сборная Бельгии – это одна из сильнейших команд Европы, что она неоднократно доказывала своими успехами. Скажу еще так, что это команда хорошего европейского уровня. И тогда нам было очень непросто выиграть у нее, да еще и на ее площадке. Что касается первого этапа нынешней Золотой Евролиги, то бельгийцы играли в одной группе со сборной Эстонии и, на мой взгляд, зная, что они обязательно будут в финальном турнире, имели возможность экспериментировать с составом. Поэтому настоящую их силу на данный момент мы увидим только в полуфинале.

Как у вас в эти дни проходят тренировки и будут ли какие-то изменения в составе по сравнению с групповым этапом?

Мы по-прежнему живем и тренируемся в Запорожье, где нам созданы все необходимые условия. Так что ничего менять не стали, ведь от добра добра не ищут. Все у нас идет по плану. Не будет никаких изменений и в составе. Разве что могут случиться какие-то непредвиденные форс-мажорные обстоятельства.

Вы имеете ввиду тесты на коронавирус?

Их в первую очередь. Мы постоянно сдаем тесты, но, сами понимаете, никто не может быть уверен на все сто процентов, что будет дальше. Перед поездкой в Бельгию еще не раз их будем сдавать.

Когда сборная отправляется на «Финал четырех»?

В четверг 17 июня. Планируем до матча с Бельгией провести еще пару тренировок в зале, где будет проходить финальный турнир.

Кроме сборной Бельгии нашей команде в любом случае придется еще сыграть с кем-то из второй полуфинальной пары – Турцией или Эстонией. Что можете сказать об этих соперниках?

Я хочу отметить, что весь квартет, который будет участвовать в «Финале четырех», достаточно ровный. Поэтому успеха в турнире может добиться каждый. А непосредственно о предстоящих соперниках уже будем думать после полуфинала.

Задачи остаются прежними – борьба за главный приз?

Конечно. Ради этого мы тратим столько времени и сил. Хотим снова поднять над головой трофей, как это было в 2017 году, и порадовать наших болельщиков.

Напомним, что украинцы выиграли все свои четыре матча на групповом этапе.