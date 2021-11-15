Матчи ЛЧ украинского «Прометея» против российского «Локомотива» пройдут на нейтральной территории

Чемпион Украины впервые в истории сыграет в самом статусном евротурнире

Фото: cev.eu

Чемпион Украины по волейболу женский «Прометей» впервые в истории пробился в групповой раунд Лиги чемпионов – самого престижного европейского турнира.

Соперниками украинок по группе А стали немецкий «Дрезден», польский «Девелопрес», а также российский «Локомотив».

Европейская конфедерация волейбола приняла решение, что матчи между «Прометеем» и «Локомотивом» состоятся на нейтральной территории. Первый поединок команды проведут 23 ноября в Минске, второй – 1-го или 3-го февраля в Стамбуле – точная дата поединка пока неизвестна.

Напомним, на пути в групповой раунд ЛЧ «Прометей» выбил чемпиона Швейцарии.