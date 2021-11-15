Украинский и российский клубы не стали разводить в Лиге чемпионов. Известно, где пройдут матчи «Прометея» и «Локомотива»
Матчи ЛЧ украинского «Прометея» против российского «Локомотива» пройдут на нейтральной территории
Чемпион Украины впервые в истории сыграет в самом статусном евротурнире
20:34
Фото: cev.eu
Чемпион Украины по волейболу женский «Прометей» впервые в истории пробился в групповой раунд Лиги чемпионов – самого престижного европейского турнира.
Соперниками украинок по группе А стали немецкий «Дрезден», польский «Девелопрес», а также российский «Локомотив».
Европейская конфедерация волейбола приняла решение, что матчи между «Прометеем» и «Локомотивом» состоятся на нейтральной территории. Первый поединок команды проведут 23 ноября в Минске, второй – 1-го или 3-го февраля в Стамбуле – точная дата поединка пока неизвестна.
Напомним, на пути в групповой раунд ЛЧ «Прометей» выбил чемпиона Швейцарии.