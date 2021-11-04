Лига чемпионов. «Прометей» – «Витеос». Видео трансляция
«Прометей» впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов
Команда Ивана Петкова сыграет в группе смерти
20:31
Фото: cev.eu
«Прометей» вышел в групповой этап женской Лиги чемпионов.
В ответном матче финала квалификации команда Ивана Петкова снова обыграла швейцарский «Невшатель». Первая встреча закончилась победой украинок – 3:0.
Лига чемпионов. Финал квалификации. Ответный матч:
«Прометей» (Украина) – «Невшатель» (Швейцария) 3:1 (22:25, 25:16, 25:20, 25:13)
Таким образом, «Прометей» впервые в своей истории сыграет в основном раунде самого престижного евротурнира. Чемпион Украины попал в группу А, присоединившись к чемпионам России и Германии «Локомотиву» и «Дрездену» соответственно, а также вице-чемпиону Польши «Девелопресу».
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