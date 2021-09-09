Мельник: «Отмечу действия наших волейболисток против Швеции, которой мы не оставили шансов»
Мельник: «Россия – значит, Россия. И все! Слабых здесь нет»
Президент ФВУ – о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы
16:58
Михаил Мельник / Фото - FacebookПрезидент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник поделился мнением относительно предстоящего матча 1/8 финала мужского чемпионата Европы с командой России.
Цитирует Мельника пресс-служба ФВУ на своем аккаунте в Facebook.
«Как уже известно, в 1/8 финала мы попали на Россию. Сборную, которая не нуждается в излишних представлениях, и серебро на последней Олимпиаде ярко свидетельствует о ее силе. С другой стороны, никогда ранее мы с русскими не встречались, поэтому сейчас, на мой взгляд, огромное значение в поединке будет играть характер игроков, их вера в собственные силы, креативный кураж и тактическая дисциплинированность. Итак, все будет, прежде всего, будет зависеть от наших волейболистов. Им просто абсолютно не стоит обращать внимания, кто находится по другую сторону сетки: Россия – значит, Россия. И все! Повторяю: слабых здесь нет. Тем более, в плей-офф. Итак, подопечным Угиса Крастиньша необходимо сконцентрироваться прежде всего на собственных действиях».
Сборная Украины проиграла действующим чемпионам мира Польше в заключительном матче группового этапа Евроволей.
Напомним, матч Украина – Россия состоится 11 сентября в польском Гданьске.
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