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Мужская сборная Украины накануне Евроволей-2021 примет турнир, где также выступят действующие чемпион и вице-чемпион Европы

С национальной командой Сербии «сине-желтые» также встретятся на групповом этапе континентального первенства
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25 июля 22:50
Мужская сборная Украины накануне Евроволей-2021 примет турнир, где также выступят действующие чемпион и вице-чемпион Европы
Сборная Украины на Золотой Евролиге-2021 / Фото: cev.eu

23 июля мужская сборная Украины начала подготовку к предстоящему чемпионату Европы-2021, где украинцы в группе A сыграют с действующими чемпионами мира Польшей, победителями прошлого континентального первенства Сербией, Бельгий, Грецией и Португалией.

Главный тренер национальной команды Угис Крастиньш рассказал о тренировочном сборе, товарищеском турнире накануне Евроволей-2021, а также об амбициях сборной.

Угис, сколько игроков Вы пригласили на сбор в Южный?

Для подготовки к чемпионату Европы мы пригласили 16 человек. Это все волейболисты, принимавшие участие в «Золотой Евролиге», и плюс двое опытных игроков, которые по разным причинам не могли нам тогда помочь - это центральный блокирующий Дмитрий Теременко и либеро Горден Брова. Я уже неоднократно ранее говорил, что матчи Евролиги мы рассматривали как один из этапов подготовки к чемпионату Европы. А так как на том турнире сборная Украины выступила хорошо, став его финалистом, то, считаю, что со своей задачей справились. Теперь уже можно говорить о том, что состав у нас полностью сформировался, а ребята получили хорошую игровую практику и, в целом, сыгрались друг с другом. Поэтому менять что-то кардинально мы ничего не собираемся.

Почему выбрали именно это место для тренировок?

Что касается Южного, то здесь нас все устраивает. Курортный регион, морской климат. Команде созданы хорошие условия для работы, а, главное, мы можем тренироваться в прекрасном зале. Кстати, в свое время в нем проводились матчи самого высокого уровня, включая игры еврокубков и национальных сборных команд.

Как долго команда пробудет в Южном?

Две недели, после чего мы переезжаем в Запорожье, где продолжим подготовку к Евро. Напомню, что именно в этом городе мы почти семь недель тренировались перед Евролигой. Все было отлично и, надеюсь, так будет и на этот раз. 

Когда и с кем планируете проводить контрольные матчи? 

Спарринги хотим играть уже в Запорожье. У нас, к сожалению, не получилось встретиться со сборной Северной Македонии, так как в этой страны недавно сменился главный тренер и в его планы встречи со сборной Украины уже не входят. Хотели сыграть с командой Беларуси, однако и здесь появились сложности, теперь уже политического характера, потому что ни мы к ним пока не можем приехать, ни они к нам. Зато у нас в Запорожье в двадцатых числах августа планируется турнир с участием четырех сборных – Украины, Сербии, Словении и Болгарии. После этого мы вылетим во Францию на два контрольных матча с экс-чемпионами континента и уже оттуда отправимся в Польшу на чемпионат Европы. 

Вы начинаете первый сбор в Южном в день открытия Летних Олимпийских игр. Наверняка будете следить за играми волейбольного турнира в Токио. Насколько реально, на Ваш взгляд, в ближайшее время попасть на такой турнир украинской сборной?

Если мы начинаем сбор в день открытия Олимпиады, значит нам вскоре предстоит там выступать (улыбается). Конечно, это шутка. А если серьезно, на Олимпийских играх  выступает всего лишь 12 лучших команд планеты, причем квота распространятся на все континенты. И попасть на олимпийский турнир не просто сложно, а чрезвычайно трудно. Обратите внимание, от Европы здесь только четыре сборные – Италия, Польша, Франция и Россия. Это ведущие команды мирового волейбола, становившиеся в разное время победителями Олимпийских игр, чемпионами мира и Европы, Лиги Наций. Но мы ни в коем случае не должны опускать руки. Как бы там ни было, нам надо шаг за шагом двигаться вверх и стараться подниматься в мировом рейтинге. А матчи токийской Олимпиады, конечно же, по возможности будем смотреть и учиться у лучших сборных мира. 

Расширенный состав сборной Украины, который готовится к чемпионату Европы:

Связующие – Владислав Диденко, Алексей Головень, Виталий Щитков

Центральные блокирующие – Юрий Семенюк, Дмитрий Теременко, Максим Дрозд, Владимир Остапенко

Доигровщики – Олег Плотницкий, Ян Ерещенко, Тимофей Полуян, Илья Ковалев

Диагональные – Дмитрий Виецкий, Василий Тупчий 

Либеро – Денис Фомин, Горден Брова, Дмитрий Канаев.

Напомним, что накануне чемпионата Европы сборная Украины стала вице-чемпионом Золотой Евролиги-2021.

Источник: sport.ua Олег Шумейко-младший
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сборная Украины (волейбол) чемпионат Европы-2021 по волейболу

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