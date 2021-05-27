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Мужская сборная Украины сыграет в группе с действующими чемпионами Европы на Евроволей-2021

С сербами, поляками и бельгийцами украинцы встречались на прошлом континентальном первенстве
Волейбол
18:39
Мужская сборная Украины сыграет в группе с действующими чемпионами Европы на Евроволей-2021
Сборная Украины / Фото: eurovolley.cev.eu

Мужская сборная Украины узнала соперников по группе на чемпионате Европы-2021.

В группу A, куда попала Украина, сыграют также действующие чемпионы Европы Сербия (в четвертьфинале Евроволей-2019 украинцы уступили сербам на тай-брейке), бронзовые медалисты континентального первенства Польша (хозяйка группы), Бельгия, которую украинцы в прошлом розыгрыше Евроволей на стадии 1/8 финала, а также Греция и Португалия.

Группы чемпионата Европы-2021:

Напомним, что ранее соперниц по группе узнала и женская сборная Украины.

Олег Шумейко-младший
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чемпионат Европы-2021 по волейболу сборная Украины (волейбол)

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