Украина узнала соперников по финальной части Евроволей-2021
Мужская сборная Украины сыграет в группе с действующими чемпионами Европы на Евроволей-2021
С сербами, поляками и бельгийцами украинцы встречались на прошлом континентальном первенстве
18:39
Сборная Украины / Фото: eurovolley.cev.eu
Мужская сборная Украины узнала соперников по группе на чемпионате Европы-2021.
В группу A, куда попала Украина, сыграют также действующие чемпионы Европы Сербия (в четвертьфинале Евроволей-2019 украинцы уступили сербам на тай-брейке), бронзовые медалисты континентального первенства Польша (хозяйка группы), Бельгия, которую украинцы в прошлом розыгрыше Евроволей на стадии 1/8 финала, а также Греция и Португалия.
Группы чемпионата Европы-2021:
Напомним, что ранее соперниц по группе узнала и женская сборная Украины.
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